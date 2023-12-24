Компания LG Electronics заявила о разработанной прозрачной пленке, которая заменит антенны в транспортных средствах. Это существенно улучшит дизайн и уменьшит сопротивление автомобиля встречным воздушным потокам.

Эволюция снова коснулась антенны, которую на этот раз заменит невидимая пленка, спрятанная в стекле. Долгое время автомобили комплектовались длинной антенной, потом пришел вариант с так называемыми акульими плавниками. И вот взят еще один рубеж, новатором которого выступила компания LG.

Корейский технологический гигант в партнерстве с французским производителем стекла Saint-Gobain Sekurit разработал прозрачную антенну, которую можно незаметно разместить на лобовом стекле или вклеить в люк на крыше. Прозрачная антенна LG будет доступна как на стекле, так и в стекле. Эта инновация направлена на облегчение будущего программно-определяемых транспортных средств, не влияя на дизайн автомобиля.

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Автопроизводители все больше отдают предпочтение новым технологиям для продажи своих автомобилей, установления бесперебойного подключения к таким сетям, как 5G, Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS), Bluetooth и других. С появлением электромобилей все больше внимания уделяется аэродинамике.

LG уверяет, что о дедовских атрибутах улавливателей частотных сигналов можно забыть: невидимая прозрачная пленка в стекле или на стекле заменит все виды антенн. Коллаж: Авто24

Пленка была разработана на основе более 80 патентов, которыми владеет компания, например технология прозрачных электродов. Правда, производители не уточнил преимущества транспортных средств от этой технологии.

Сообщается, что все детали инновационного решения и ценники на прозрачную антенну будут озвучено и продемонстрировано публике на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2024, что пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.