Причиной стало звуковое сопровождение рекламного ролика.

Радиорекламу BMW в Великобритании запретили из-за того, что в ролике использовались звуки работы двигателя на высоких оборотах. Цензоры заявили, что газовать в эфире радио – это безответственно. Значит, водители в Великобритании вообще не должны ускоряться.

Также интересно: Тест-драйв года: BMW ALPINA B8 Gran Coupe. Как превзойти BMW M8

Если старая поговорка “плохая реклама – тоже реклама” соответствует действительности, то недавно запрещенный ролик BMW в Великобритании значительно превышает все ожидания. Хотя в аудиозаписи не было ничего плохого, звуки, что доносились из радиоприемников, обеспокоили некоторых слушателей и они направили жалобу в руководящий орган Великобритании по вопросам рекламы, который издал запрет на трансляцию рекламы.

Конечно, прослушать запрещенную рекламу уже не получится, но британское издание Express предлагает текстовую транскрипцию ролика:

"Мы могли бы использовать такие сильные слова, как впечатляющий, мускулистый или захватывающий, чтобы описать внешний вид. Или мы могли бы использовать привлекательную комбинацию красочных слов, чтобы точно описать, ощущение от управления. Но все, что вы действительно хотите услышать, – это вот это”. После этого эфир заполняет звук двигателя на высоких оборотах.

Согласно сообщению, в орган по стандартам рекламы (ASA) было подано одну жалобу, в которой утверждалось, что радиореклама является безответственной. И регулятор поддержал эту единственную жалобу. ASA считает, что двигатель, который крутится в радиорекламе без какого-либо контекста, противоречит правилам.

BMW пыталась защитить свою рекламу, объясняя, что звук записывался, когда машина была статичной, а звуковой клип, как сообщается, длился всего около секунды. Аргументы не помогли.