Можно ли улучшить такой шедевр автомобильной инженерии, как BMW 8-й серии Gran Coupe или даже М8? Оказывается в ALPINA на этот вопрос отвечают утвердительно. Чтобы посмотреть на нее, а главное – попробовать, как она едет, я поехал в первую после карантина заграничную командировку в Австрию, где на трассе Зальцбургринг ALPINA представила новую B8 Gran Coupe.

Вообще удивительно, что я попал на этот тест, преодолев все сложности прохождения границ с тестами, масками и карантинными ограничениями. И странно, что презентацию устроили в Австрии, а не возле немецкого города Бухлоэ, родины марки. Да-да, просьба "Бухлоэ" произносить правильно и не путать с состоянием легкого опьянения.

Впрочем, несмотря на все "но", все сложилось хорошо. Я добрался до Вены, поездом доехал до Зальцбурга. Ведь именно там, на известном гоночном треке, журналистов ждало несколько десятков разных ALPINA.

2021 год стал очень успешным для марки ALPINA – она впервые реализовала более двух тысяч машин. С одной стороны это рекорд, с другой – сохраняется высокая степень эксклюзивности. ALPINA, которую основали в 1965 году, благодаря победам в автоспорте наработала колоссальный опыт, который затем реализовывала в своих машинах. Уже с 1983 года ALPINA – официально зарегистрированный производитель автомобилей, а сегодня у нее очень широкое портфолио.

Предчувствие гонок

На трек немцы привезли весь модельный ряд. Европейцы обожают дизельные "АЛЬПИНЫ", а бензиновых монстров хорошо покупают в Соединенных Штатах и состоятельных европейских регионах. Об Украине тоже вспоминают, потому что у нас хорошо пошли внедорожники ХВ7, увидим как будет с B8 Gran Coupe. Была возможность поездить на разных моделях, но это можно считать разогревом перед тем, как попадешь за руль B8 Gran Coupe.

Модельный ряд BMW ALPINA в Украине

Безусловно B8 Gran Coupe – это самая эффектная "АЛЬПИНА" за все время существования немецкого бренда. Она сильно отличается от BMW 8 серии Gran Coupe, по крайней мере ее легко узнать по увеличенному бамперу с надписью ALPINA. Он увеличен еще и из-за того, что под ним скрывается мощная система охлаждения. Как говорят инженеры, на 50 процентов больше, чем в обычной базовой BMW М850і xDrive, да еще и с дополнительным интеркулером.

А сзади четырехдверное купе легко можно отличить от BMW по массивному диффузору в заднем бампере. Под ним четыре патрубки выпускной системы, изготовленной из нержавеющей стали и которая умеет звучать довольно агрессивно в двух режимах – Comfort и Sport.

Одна из самых больших доработок "АЛЬПИНЫ", которая не бросается в глаза сразу – это ее шины и колеса. И речь не только о фирменных легкосплавных дисках Classic со скрытым креплением, которые стали легче на 12 кило и уменьшают неподрессоренные массы. Благодаря Pirelli диски получили более прочную и широкую боковину. Более того, Pirelli специально для марки с Бухлоэ разработала уникальные шины P Zero. Итальянцы говорят, что без этих шин исчезает магия характера B8 Gran Coupe, и производитель советует обувать четырехдверное купе только в такую резину. Разноширокие шины 245/35 ZR21 спереди и 285/30 ZR21 сзади позволили существенно побороть недостаточную поворачиваемость и достичь лучшего баланса, чем у оригинала. Понятно, что есть и зимний вариант.

BMW ALPINA B8 Gran Coupe оснащен мощными тормозами Brembo, а за доплату можно получить даже керамику. Доработанные тормоза с синими суппортами и почти 40-сантиметровыми дисками реально крутые, и это чувствуешь на треке, потому что они невероятно выносливы и хорошо сопротивляются перегреву.

Понятно, что одно из главных достижений "АЛЬПИНЫ" – мотор ручной работы, на котором даже видны ручные сварные швы на коллекторе. Мощность этого монстра – 621 лошадиная сила, а крутящий момент – 800 Нм! Это больше, чем у BMW М8, которая развивает "всего" 750 Нм. Этот двигатель не боится нагрузок, не перегревается и готов к трековым дням. Ведь он оснащен значительно более мощной системой охлаждения. С другой стороны, он лучше отзывается на работу педалью газа, ведь содержит два компактных двухпоточных турбокомпрессора диаметром 54 мм.

Роскошный спорт

У ALPINA есть собственная фабрика по изготовлению знаменитой кожи Lavalina. Поэтому в четырехдверном купе ее много. В первую очередь ею обтянут руль с зелено-синей лентой. То же самое было на XB7, который мы тестировали в прошлом году. Здесь есть широкие лепестки под рулем, хотя на месте лепестков могут быть бугорки с кнопками. Это фирменный атрибут ALPINA, но не слишком удобный. Относительно декора всего салона, то в базовом оснащении он обтянут кожей Merino, а Lavalina предлагается в качестве очень недешевой опции.

В Gran Coupe – виртуальная панель приборов в фирменных сине-зеленых цветах с оригинальной графикой. На центральной консоли – круглая серебристая плашка с надписью ALPINA и такая же на ковриках. Селектор АКП изготовлен из стекла и подсвечивается синим. Пороги дверей также имеют подсветку, у хрустального контроллера iDrive логотип нанесен лазером, а салон декорирован деревом ореха.

До того, как запустить нас за руль B8 Gran Coupe на треке, ALPINA дала возможность покататься на других моделях. Так сказать, для разогрева. Сначала я проехался по дорогам вокруг трека за рулем седана D3S и универсала В5, а потом уже пустили за руль В3 на треке. Удалось немного "пристреляться" к трассе, которая оказалась довольно скоростной. Бензиновая "тройка", которая фактически является конкурентом для BMW M3, подарила немало кайфа за рулем.

Бензиновая версия немного отличается по характеру от дизельной, потому что легко стартует, хотя и имеет лучший "аппетит". Но при этом В3 и звучит лучше. Эффектно отстреливается, когда сбрасываешь газ. Ну, не B8 Gran Coupe конечно, но тоже круто.

В каждом авто обязательно была рация, а инструктор, который ехал впереди, давал четкие рекомендации по траектории и специфике каждого виража. При этом, если он видел, что ты его догоняешь, прибавлял темпа, поэтому медленно не казалось. У "тройки" шикарный баланс шасси и на торможении ты четко чувствуешь, как закручивается седан в поворот, когда загружаешь передние колеса, как все это легко и прозрачно читается на руле. Поэтому после шести кругов, кажется, немного изучил трассу.

А теперь – B8 Gran Coupe!

И вот, наконец, настал черед той машины, ради которой я устроил себе такое непростое путешествие. Я пересел в B8 Gran Coupe. Инструктор в рацию напоминает, что машина тяжелее, чем "тройка". Поэтому тормозить надо резче, ведь она значительно массивнее, почти лимузин. И в самом деле: на первой же прямой, где на В3 я разгонялся до двухсот километров в час, четырехдверное купе легко набирает 240 и не менее удивляет легкостью, с которой ныряет в вираж. Да, машина тяжелее на 200 кг, но все равно – какой шикарный баланс и какая точность реакций!

Это совершенно другой уровень даже на фоне очень вертлявой В3. Она легко заезжает в вираж, не показывая и намека на недостаточную поворачиваемость. На торможении так эффектно забрасывает корму! Инструктор советует тормозить резко, но коротко, чтобы не перегревать тормоза. B8 Gran Coupe показывает, что не чужая на треке и может легко поспорить с М8. Еще бы, у нее под капотом 621 сила и 800 Нм крутящего момента. Это больше чем у "эмки", которая выдает 750.

"Сотню" B8 Gran Coupe берет за 3,4 сек. И хотя "эмка" разгоняется быстрее (за 3,2 с), но в ALPINA выше максимальная скорость – аж 324 км/ч, в то время как М8 едет "всего" 305 км/час. При этом главное отличие В8 в том, что благодаря адаптивной пневматической подвеске с пружинами Eibach умеет оставаться комфортной, но может быть и жесткой. Ведь инженеры ALPINA сделали жестче опоры стоек, передний стабилизатор и втулки рычагов. M8 не может подарить столько комфорта.

Улучшить управляемость удалось также благодаря активной кинематике задней подвески, которая позволяет доворачивать колеса на 2,3 градуса, параллельно передним или в противоположную сторону в зависимости от скорости. В сотрудничестве с ZF перенастроили и автомат для быстрых, но мягких переключений, установили алюминиевый поддон для быстрого охлаждения. И самое главное, что мне удалось пообщаться с боссом компании ALPINA и услышать от него, что он больше всего ценит в новом детище.

Андреас Бовензипен,

Руководитель ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH:

Согласно нашей философии мы всегда делаем акцент на высокий крутящий момент на низких оборотах. В этой модели у нас 800 Нм только при 2000 оборотов в минуту, и это впечатляет! Ведь если ты едешь 60-80 км/ч и нажимаешь на педаль газа, автомобиль реально "выстреливает", это ощущение, как у Bentley или Rolls-Royce. Ведь мы считаем автомобили ALPINA конкурентами Bentley. Другой аргумент – это шины Pirelli, которые созданы специально для этого автомобиля и которые обеспечивают высокий комфорт, но в то же время непревзойденные на гоночном треке. Я лично ненавижу недостаточную поворачиваемость, но здесь на машине с полным приводом мы создали шины, которые позволили получить прекрасный баланс.

Я думаю что это настоящий Gran Turismo, особенно это чувствуется на немецких автобанах, где ты можешь ехать очень быстро, но расслабленно. В этой машине огромный диапазон настроек от Comfort Plus до Sport Plus. Поэтому даже после очень напряженного делового дня ты можешь спокойно ехать по автобану со скоростью 120 км/ч с высоким уровнем комфорта и тихим звучанием мотора. А вот когда выезжаешь на гоночное кольцо, то включаешь Sport Plus и получаешь очень-очень динамичное авто. В современном мире редко найдешь машину, в которой так удачно совмещены комфорт и спорт.

На всю жизнь

Когда полтора года сидишь дома и зарубежные тесты видишь лишь на экранах телевизора, то как-то по-особенному относишься к первой поездке. Потому что от такого путешествия ждешь непревзойденных ощущений. И должен признаться, несмотря на все сложности с организацией командировки, результат того стоил.

Отныне BMW ALPINA B8 Gran Coupe легко может занять верхнюю строчку в списке моих любимых машин, потому что в ней адреналина как в М8, но при этом и много комфорта, который я с каждым годом начинаю ценить все больше. Все это используется настолько гармонично, как ни в одном другом автомобиле. Осталось понять, где взять 5 174 036 грн. Именно с этой отметки начинается ценник BMW ALPINA B8 Gran Coupe. Хотя цена – это совсем не то, что осталось мне в памяти на всю жизнь после знакомства с этим зеленым болидом.

