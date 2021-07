19:29, 15 липня 0

Здавалося б, чи можна покращити такий шедевр автомобільної інженерії, як BMW 8-ї серії Gran Coupe чи навіть М8? Виявляється в ALPINA мають на це ствердну відповідь. Аби подивитися на неї, а головне - спробувати, як вона їде, я поїхав у перше після карантину закордонне відрядження до Австрії, де на трасі Зальцбургринг ALPINA презентувала нову B8 Gran Coupe.

Взагалі дивовижно, що я потрапив на цей тест, подолавши усі складності проходження кордонів з тестами, масками й карантинними обмеженнями. І дивно, що презентацію влаштували в Австрії, а не поблизу німецького міста Бухлое, батьківщини марки. Так-так, прохання “Бухлое” вимовляти правильно і не плутати зі станом легкого сп'яніння.

Втім, незважаючи на всі “але”, все склалося добре. Я дістався Відня, потягом доїхав до Зальцбурга. Адже саме там, на відомому гоночному треку, журналістів чекало кілька десятків різних BMW ALPINA.

2021 рік став дуже успішним для марки ALPINA – вона вперше реалізувала більше двох тисяч машин. З одного боку це рекорд, з іншого – зберігається високий ступінь ексклюзивності. ALPINA, яку заснували в 1965 році, завдяки перемогам в автоспорті напрацювала колосальний досвід, який потім реалізовувала в своїх машинах. Вже з 1983 року ALPINA – офіційно зареєстрований виробник автомобілів, а сьогодні вона має дуже широке портфоліо.

Передчуття перегонів

На трек німці привезли весь модельний ряд. Європейці обожнюють дизельні “АЛЬПІНИ”, а бензинових монстрів гарно купують в Сполучених Штатах і заможних європейських регіонах. Про Україну теж згадують, бо в нас гарно пішли позашляховики ХВ7, побачимо як буде з B8 Gran Coupe. Була нагода поїздити на різних моделях, але це можна вважати розігрівом перед тим, як потрапиш за кермо BMW ALPINA B8 Gran Coupe.

Безумовно B8 Gran Coupe – це найефектніша “АЛЬПІНА” за увесь час існування німецького бренду. Вона сильно відрізняється від BMW 8 серії Gran Coupe, принаймні її легко впізнати за збільшеним бампером з написом ALPINA. Він збільшений ще й через те, що під ним ховається потужна система охолодження. Як кажуть інженери, на 50 відсотків більша, ніж у звичайної базової BMW М850і хDrive та ще й з додатковим інтеркулером. А ззаду чотиридверне купе легко можна відрізнити від BMW за масивним дифузором у задньому бампері. Під ним чотири патрубки випускної системи, яку виготовлено з нержавіючої сталі і яка вміє звучати доволі агресивно у двох режимах – Comfort та Sport.

Одне з найбільших доопрацювань “АЛЬПІНИ”, яке не впадає в око одразу – це її шини і колеса. І мова не тільки про фірмові легкосплавні диски Classic із прихованим кріпленням, які стали легшими на 12 кіло та зменшують непідресорені маси. Завдяки Pirelli диски отримали міцнішу і ширшу боковину. Більше того, Pirelli спеціально для марки з Бухлое розробила унікальні шини P Zero. Італійці кажуть, що без цих шин зникає магія характеру B8 Gran Coupe, і виробник радить взувати чотиридверне купе тільки в таку гуму. Різноширокі шини 245/35 ZR21 спереду та 285/30 ZR21 ззаду дозволили суттєво побороти недостатню повертальність і досягти кращого балансу, ніж у оригінала. Зрозуміло, що є й зимовий варіант.

BMW ALPINA B8 Gran Coupe оснащено потужними гальмами Brembo, а за доплату можна отримати навіть кераміку. Доопрацьовані гальма з синіми супортами і майже 40-сантиметровими дисками реально круті, і це відчуваєш на треку, бо вони неймовірно витривалі та гарно опираються перегріву.

Зрозуміло, що одне з головних досягнень “АЛЬПІНИ” – мотор ручної роботи, на якому навіть видно ручні зварні шви на колекторі. Потужність цього монстра – 621 кінська сила, а крутний момент – 800 Нм! Це більше, ніж у BMW М8, яка має “усього” 750 Нм. Цей двигун не боїться навантажень, не перегрівається і готовий до трекових днів. Адже його оснащено значно потужнішою системою охолодження. З іншого боку, він краще відгукується на роботу педаллю газу, адже має два компактні двопотокові турбокомпресори діаметром 54 мм.

Розкішний спорт

ALPINA має власну фабрику з виготовлення знаменитої шкіри Lavalina. Тому в чотиридверному купе її багато. В першу чергу нею обтягнуто кермо з зелено-синьою стрічкою. Таке ж було на XB7, який ми тестували минулого року. Тут є широкі пелюстки під кермом, хоча на місці пелюсток можуть бути горбочки із кнопками. Це фірмовий атрибут ALPINA, але не надто зручний. Щодо декору усього салону, то в базовому оснащенні його обтягнуто шкірою Merino, а Lavalina пропонується в якості дуже недешевої опції.

У Gran Coupe – віртуальна панель приладів в фірмових синьо-зелених кольорах з оригінальною графікою. На центральній консолі – кругла срібляста плашка з написом ALPINA і така ж на килимках. Селектор АКП виготовлений зі скла і підсвічується синім. Пороги дверей також мають підсвітку, у кришталевого контролера iDrive логотип нанесено лазером, а салон декоровано деревом горіха.

До того, як запустити нас за кермо B8 Gran Coupe на треку, ALPINA дала можливість покататися на інших моделях. Так би мовити, для розігріву. Спочатку я проїхався дорогами навколо треку за кермом седана D3S та універсала В5, а потім вже пустили за кермо В3 на треку. Вдалося трохи “пристрілятися” до траси, яка виявилася доволі швидкісною. Бензинова “трійка”, яка фактично є конкурентом для BMW M3, подарувала чимало кайфу за кермом.

Бензинова версія трохи відрізняється за характером від дизельної, бо легко стартує, хоча й має кращий “апетит”. Але при цьому В3 і звучить, краще. Ефектно відстрілюється, коли скидаєш газ. Ну, не B8 Gran Coupe звичайно, але теж круто.

В кожному авто обов’язково була рація, а інструктор, який їхав попереду, давав чіткі рекомендації щодо траєкторії і специфіки кожного віража. При цьому, якщо він бачив, що ти його наздоганяєш, додавав темпу, тому повільно не здавалося. У “трійки” шикарний баланс шассі і на гальмуванні ти чітко, відчуваєш як закручується седан у поворот, коли завантажуєш передні колеса, як все це легко і прозоро читається на кермі. Тому після шести кіл, здається, трохи вивчив трасу.

А тепер – B8 Gran Coupe!

І ось, нарешті, настала черга тієї машини заради якої я влаштував собі таку непросту подорож. Я пересів в BMW ALPINA B8 Gran Coupe. Інструктор в рацію нагадує, що машина важча, ніж “трійка”. Тому гальмувати треба різкіше, бо вона значно масивніша, майже лімузин. І справді: на першій же прямій, де на В3 я розганявся до двохсот кілометрів на годину, чотиридверне купе легко набирає 240 і не менше дивує легкістю, з якою пірнає у віраж. Так, машина важча на 200 кг, але все одно – який шикарний баланс і яка точність реакцій!

Це геть інший рівень навіть на фоні дуже вертлявої В3. Вона легко заїжджає у віраж, не показуючи і натяку на недостатню повертальність. На гальмуванні так ефектно закидає корму! Інструктор радить гальмувати різко, але коротко, аби не перегрівати гальма. B8 Gran Coupe показує що не чужа на треку і може легко посперечатися з М8. Ще б пак, у нього під капотом 621 сила і 800 Нм обертального моменту. Це більше ніж у “емки”, яка видає 750.

“Сотню” BMW ALPINA B8 Gran Coupe бере за 3,4 с. І хоча “емка” розганяється швидше (за 3,2 с), але у ALPINA вища максимальна швидкість – аж 324 км/год, в той час як М8 їде “усього” 305 км/год. При цьому головна відмінність В8 в тому, що завдяки адаптивній пневматичній підвісці із пружинами Eibach вміє залишатися комфортною, але може бути і жорсткою. Адже інженери ALPINA зробили жорсткішими опори стійок, передній стабілізатор і втулки важелів. M8 не може подарувати стільки комфорту.

Покращити керованість вдалося також завдяки активній кінематиці задньої підвіски, яка дозволяє довертати колеса на 2,3 градуси, паралельно переднім чи в протилежний бік в залежності від швидкості. У співпраці з ZF переналаштували і автомат для швидких, але м’яких перемикань, встановили алюмінієвий піддон для швидкого охолодження. І найголовніше, що мені вдалося поспілкуватися із босом компанії ALPINA і почути від нього, що він найбільше цінує в новому дітищі.

Андреас Бовензіпен,

Керівник ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH:

Згідно з нашою філософією ми завжди робимо акцент на високий обертальний момент на низьких обертах. В цій моделі ми маємо 800 Нм лише при 2000 обертів на хвилину, і це вражає! Адже якщо ти їдеш 60 – 80 км/год і натискаєш на педаль газу, автомобіль реально “вистрілює”, це відчуття, як у Bentley чи Rolls-Royce. Адже ми вважаємо автомобілі ALPINA конкурентами для Bentley. Інший аргумент – це шини Pirelli, які створені спеціально для цього авто і які забезпечують високий комфорт, але водночас неперевершені на гоночному треку. Я особисто ненавиджу недостатню повертальність, але тут на машині з повним приводом ми створили шини, які дозволили отримати прекрасний баланс.

Я думаю що це справжній Gran Turismo, особливо це відчувається на німецьких автобанах, де ти можеш їхати дуже швидко, але розслаблено. В цій машині величезний діапазон налаштувань від Comfort Plus до Sport Plus. Тому навіть після дуже напруженого ділового дня ти можеш спокійно їхати автобаном зі швидкістю 120 км/год з високим рівнем комфорту та тихим звучанням мотору. А от коли виїжджаєш на гоночне кільце, то вмикаєш Sport Plus і отримуєш дуже-дуже динамічне авто. В сучасному світі рідко знайдеш машину, в якій так вдало поєднано комфорт і спорт.

На все життя

Коли півтори роки сидиш вдома і закордонні тести бачиш лише на екранах телевізора, то якось по-особливому ставишся до першої поїздки. Бо від такої подорожі чекаєш неперевершених відчуттів. І мушу зізнатися, незважаючи на всі складності із організацією відрядження, результат був вартий того.

Відтепер BMW ALPINA B8 Gran Coupe легко може посісти найвищу сходинку в списку моїх улюблених машин, бо в ній адреналіну як в М8, але при цьому й багато комфорту, який я з кожним роком починаю цінувати все більше. Все це вживається настільки гармонійно, як жодному іншому авто. Залишилося зрозуміти, де взяти 5 174 036 грн. Саме з такої позначки розпочинається цінник BMW ALPINA B8 Gran Coupe. Хоча ціна – це зовсім не те, що залишилось мені в пам’яті на все життя після знайомства з цим зеленим болідом.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: ALPINA