08:55, 29 січня 0

ALPINA вперше в своїй історії випустила кросовер на базі BMW X7. І не встиг вщухнути ажіотаж навколо моделі, як перший екземпляр ALPINA ХВ7 приїхав в Україну. Ось він!

Ще в квітні минулого року я повинен був полетіти на тест цього авто на німецький гоночний трек Більстерберг. Та Європа почала кашляти раніше нас, коронавірус все поламав. Але сумніви не полишали мене: що робити тритонному монстру розміром з мікроавтобус на гоночному кільці? Сьогодні зрозумів!

Інше авто?

Взагалі, ALPINA – це не просто тюнінг-ательє бренду, як наприклад AMG у Mercedes-Benz. Марку було засновано в 1965-му, а з 1983 року вона офіційно зареєстрована як окремий виробник ексклюзивних авто. Підтвердженням цього є власний VIN-код: "БМВшний" номер кузова закреслений, а поряд вибито новий, "альпінівський".

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Зазвичай ALPINA робить акцент на доопрацюванні моторів і налаштуванні ходової. І головна відмінність BMW ALPINA ХВ7 від “звичайного” BMW Х7 – в двигуні, зібраному вручну. Його створено на базі V8 від версії Х7 М50і, але тут не просто глибокий тюнінг, це інший мотор. Таке "рукоділля" спостерігається навіть неозброєним оком. Якщо подивитися на впускні колектори, то на них видно шов від зварювання. На додачу до алюмінієвих є додаткові розпірки зі сталі для підвищення жорсткості кузова.

Окрім того, що двигун збирається мотористами вручну, в ньому чимало унікальних деталей - полегшені шатуни і поршні, підсилений колінвал, нові головки блока циліндрів. І, зрозуміло, нова система інтеркулерів для турбонасичувачів. Звідси – 621 сила та 800 Нм моменту. І головне, завдяки надпотужній системі охолодження мотора і коробки передач, цей мотор не боїться навантажень, не перегрівається і готовий до трекових днів.

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Якщо придивитися…

Але й зовні "Альпіну" впізнати легко. Цікаво, що вона не використовує М-пакет, а бере стандартні бампери і встановлює на них свої накладки. У тестового ХВ7 опційні лазерні фари за 2287 євро. Ну і, звичайно, спеціально розроблена випускна система з нержавійки, що на виході має чотири справжні труби. Також виділяються фірмові ковані диски "Альпіни" на 21 дюйм. Це ще не дуже великі, бо за доплату можна обрати навіть на 23 дюйми!

Диски полегшені, тому загалом на 14 кіло зменшують непідросорені маси. При цьому взуто кросовер в унікальні, спеціально розроблені для "Альпіни" шини Pirelli P Zero “ALP”. А зараз тестовий кросовер взуто в зимові Pirelli Scorpion. І хочу сказати що їх 45-й профіль виявився дуже комфортним.

Навіть в базовій версії ХВ7 замість гальм М-Sport встановлюють Brembo з дисками майже в 40 см. А в тестовій "Альпіні" за доплату у 2327 євро вже стоять перфоровані диски в комплекті з термотривкими колодками.

Вишукані нюанси

BMW ALPINA ХB7, як і звичайна Х7, може мати салон на 6 чи 7 місць. Зрозуміло, що всі спинки складаються завдяки електроприводам. В багажник входить від 750 до 2 120 л. Для зручності завантаження кросовер можна опустити на 5 см, просто натиснувши кнопку. Хоч салон на перший погляд і здається аналогічним Х7, але, придивившись, бачиш чимало відмінностей.

Віртуальна панель приладів має ту ж графіку, що й Х7, але в синьо-зелених кольорах. Кермо ручної роботи зі шкіри Lavalina – з фірмовою синьо-зеленою стрічкою. На ньому логотип Alpina. Такий, як і на кришталевій шайбі iDrive. За лого на підголівниках треба доплатити 544 євро. Окрема розмова про шкіру. Шкіряний салон вже в "базі", але навіть ось така обробка Merino - це вже опція за 1241 євро. А легендарна Lavalina коштує трохи дорожче. Вона неймовірна на дотик, має неповторний малюнок, видно навіть прожилки. Недарма ALPINA на увесь світ славиться власним виробництвом шкіри!

На центральній консолі – фірмова кругла срібляста плашка "Альпіни", така ж – на килимках, які мають шкіряний кант. Селектор АКП виготовлений зі скла і підсвічується синім. Як і колонки аудіосистеми Bowers & Wilkins Diamond за 6 тисяч євро, але генерують звук, який оцінять меломани. А для зручності задніх пасажирів є пара моніторів мультимедійної системи Professional за 3463 євро.

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Який з характерів справжній?

Коли сідаєш за кермо цієї машини, то перше, що вражає, – це габарити автомобіля. Це не дивно при ширині автомобіля з дзеркалами у 2,21 м, а довжині – 5,15 м. Такий великий корабель сприймається доволі комфортним на наших дорогах навіть на 21-х дисках. Машина плавно пливе над асфальтом, колеса жорстко реагують лише на суттєві дорожні дефекти. Так приємно подорожувати на великі відстані. Проте не заради цього ALPINA вклала стільки сил в розробку цієї машини. Вона вміє гарно перевтілюватися! Навіщо потрібні цьому ХВ7 всі ці трекові доопрацювання, стає зрозуміло, коли переходиш в режим Sport Plus. Саме тоді затискається підвіска, а крісла щільніше охоплюють тебе з боків, готуючись до швидкого драйву. Погнали!

V-подібна "вісімка" об'ємом 4,4 літри видає 621 силу і 800 Нм в діапазоні від двох до п'яти тисяч обертів. При цьому дві компактних турбіни діаметром 54 мм забезпечують миттєву реакцію на натискання педалі газу. В цьому сенсі "Альпіна" гостріша і потужніша за X7 M50i, який має 530 сил і 750 Нм. І до сотні XB7 прискорюється на півсекунди швидше – за 4,2 секунди. Хоча завдяки всім вдосконаленням вона стала на 87 кіло важчою, ніж прообраз.

А до 200 км/ч ALPINA XB7 прискорюється за 14,9 с. Ти просто відчуваєш, як під дороге ревіння мотору машина прискорюється, аж поки стрілка спідометра не зупиниться на позначці 290 км/год, бо швидше не дозволяє електроніка. Хоча сил би вистачило і на більше. Звичайно, на наших дорогах важко знайти ділянки, де можна летіти з таким темпом. Під час наших замірів динаміки на бориспільській трасі ми чекали на світлофорі, поки весь трафік поїде якомога далі вперед. І все одно наздоганяли його, коли набирали 270 км/год. Після кількох спроб найкращий час розгону до "сотні" становив 4,6 секунди, до двохсот – 15,6 секунд.

З таким темпом і середня витрата пального була відповідною. В характеристиках вказано, що в міському режимі машина спалює 16 літрів 98-го бензину на сотню. Мушу визнати, що нижче позначки в 24 літри ми "збити" цей показник не змогли. І це зрозуміло, адже таких першокласних "коней" під капотом треба щедро годувати!

А от що для мене стало справжньою несподіванкою, то це те, з якою легкістю майже тритонна машина штурмує швидкі віражі. І тут, здається, без магії не обійшлося. Хоча приховати реальні розміри машини допомагає повнокероване шассі, в якому задні колеса вміють довертатися на 2,3 градуса. На низьких швидкостях вони повертаються в протилежний бік, ніж передні, а на високих швидкостях – у той самий. Тому "Альпіна" так впевнено почувається в поворотах. До того ж в режимі Sport+ затискаються амортизатори та активні стабілізатори. В "Альпіни" в базі – інтегральне активне рульове кермо з короткими ходами, але при цьому воно дає точні реакції і чітку курсову стійкість на високих швидкостях.

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Хочеться гучніше!

До того ж ALPINA перелаштувала пневматичну підвіску. На швидкості до 30 км/год кліренс можна збільшити на 40 мм, наприклад долаючи погані дороги, чи на бездоріжжі. Але при цьому на швидкості 160 км/год чи якщо увімкнути режим Sport, машина автоматично присідає на 20 мм. Додатково ще на 20 мм – після швидкості 250 чи в режимі Sport+.

На гучність випускної системи можна впливати, обираючи режими Comfort та Sport, які керують активними заслінками. Але зі звукоізоляцією, схоже, перестаралися.

Навіть в "спорті" я не чує випускної так, як хотілося би – лише мотор. Доводиться вікна відкривати! В такому авто могли би більше уваги приділити емоціям. Хоча, ймовірно, клієнтам подобається саме така тиша. До того ж "Альпіна" пішла своїм шляхом і відмовилися від пелюстків перемикання під кермом, замінивши їх маленькими кнопками. Не завжди влучиш.

Змінили налаштування "автомата" на 8 передач, а також и муфти підключення передньої осі. В повноприводній техніці xDrive на задній осі застосовано диференціал підвищеного тертя з електронним регулюванням від M50i. Саме він дозволяє так впевнено почуватися в ковзаннях на снігу.

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А ще в ХВ7 цікаво відображається робота адаптивного круїз-контролю, який бачить всі машини в трафіку навколо себе і відображає їх на панелі приладів. Так само круто промальювується і зміна смуги. І напівавтономний режим їзди теж налаштовано чутливо, щоправда, час від часу електроніка нагадує, що треба триматися руками за кермо.

Шалений експрес

То для кого ж цей автомобіль? Якщо клієнт починає порівнювати ХВ7 зі звичайним Х7, то ця машина не для нього. Адже за вартість гарно укомплектованої тестової "Альпіни", а це майже 6 мільйонів, можна взяти пару Х7 М50і (3 млн. 274 тис. грн.). ALPINA забезпечує абсолютно інший рівень ексклюзивності. Зрозуміло, що це не Cullinan, та й цінники там інші. Тут краще порівнювати з Maybach GLS 600. Тим паче, що з базовим цінником ХВ7 в 5 мільйонів 200 тисяч, коштують вони плюс-мінус однаково.

Дізнайтесь про ціни BMW ALPINA XB7

Якби до Буковеля був безлімітний автобан, теоретично на такому експресі можна було б домчати туди за 3 години. Саме на трасі, яка змінюється прямими відрізками з гірськими віражами, можуть знадобитися усі трекові фішки BMW ALPINA XB7. Щоправда, потрібні були б часті зупинки: щоб заправити машину та прийти в себе пасажирам, які від динаміки та затяжних поворотів будуть зеленого кольору. Але це вже таке, побічні ефекти…

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков