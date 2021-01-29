08:55, 29 января 0

ALPINA впервые в своей истории выпустила кроссовер на базе BMW X7. И не успел утихнуть ажиотаж вокруг модели, как первый экземпляр ALPINA ХВ7 приехал в Украину. Вот он!

Еще в апреле прошлого года я должен был полететь на тест этого автомобиля на немецкий гоночный трек Бильстерберг. Но... Европа начала кашлять раньше нас, коронавирус все поломал. Все это время сомнения не оставляли меня: что делать трехтонному монстру размером с микроавтобус на гоночном кольце? Сегодня я это понял!

Другой автомобиль?

Вообще, ALPINA – это не просто тюнинг-ателье бренда, как например AMG для Mercedes-Benz. Марка была основана в 1965 году, а с 1983 года она официально зарегистрирована как отдельный производитель эксклюзивных автомобилей. Подтверждением этого является собственный VIN-код: "БМВшний" номер кузова зачеркнут, а рядом выбит новый, "альпиновский".

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Обычно ALPINA делает акцент на доработке моторов и настройке ходовой. И главное отличие BMW ALPINA ХВ7 от "обычного" BMW Х7 – в двигателе, собранном вручную. Он создан на базе V8 от версии Х7 М50i, но здесь не просто глубокий тюнинг, это другой мотор. Такое "рукоделие" наблюдается даже невооруженным глазом. Если посмотреть на впускные коллекторы, то на них видно шов от сварки. В дополнение к алюминиевым есть дополнительные распорки из стали для повышения жесткости кузова.

Кроме того, что двигатель собирается мотористами вручную, в нем немало уникальных деталей – облегченные шатуны и поршни, усиленный коленвал, новые головки блока цилиндров. И, разумеется, новая система интеркуллеров для турбонагнетателя. Отсюда – 621 сила и 800 Нм момента. И главное, благодаря сверхмощной системе охлаждения мотора и коробки передач, этот мотор не боится нагрузок, не перегревается и готов к трековым дням.

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Если присмотреться …

Но и снаружи "Альпина" узнать легко. Интересно, что она не использует М-пакет, а берет стандартные бамперы и устанавливает на них свои накладки. У тестового ХВ7 опционные лазерные фары за 2287 евро. Ну и, конечно, специально разработанная выпускная система из нержавейки, которая на выходе имеет четыре настоящие трубы. Также выделяются фирменные кованые диски "Альпины" на 21 дюйм. Это еще не очень большие, потому что за доплату можно выбрать даже на 23 дюйма!

Диски облегченные, поэтому в целом на 14 кило уменьшают неподрессоренные массы. При этом обут кроссовер в уникальные, специально разработанные для "Альпины" шины Pirelli P Zero "ALP". А сейчас тестовый кроссовер обут в зимние Pirelli Scorpion. И хочу сказать, что их 45-й профиль оказался очень комфортным.

Даже в базовой версии ХВ7 вместо тормозов М-Sport устанавливают Brembo с дисками почти в 40 см. А у тестовой "Альпины" за доплату в 2327 евро уже стоят перфорированные диски в комплекте с жаропрочными колодками.

Изысканные нюансы

BMW ALPINA ХB7, как и обычная Х7, может быть шести- или семиместной. Понятно, что все спинки складываются благодаря электроприводам. В багажник входит от 750 до 2120 л. Для удобства загрузки кроссовер можно опустить на 5 см, просто нажав кнопку. Хотя салон на первый взгляд и кажется аналогичным Х7, но, присмотревшись, видишь немало различий.

Виртуальная панель приборов с той же графикой, что и в Х7, но в сине-зеленых цветах. Руль ручной работы из кожи Lavalina – с фирменной сине-зеленой лентой. На нем логотип Alpina. Такой, как на хрустальной шайбе iDrive. За лого на подголовниках надо доплатить 544 евро. Отдельный разговор – о коже. Кожаный салон уже в “базе”, но даже вот такая обработка Merino – это уже опция за 1241 евро. А легендарная Lavalina стоит немного дороже. Она невероятная на ощупь, имеет неповторимый рисунок, видно даже прожилки. Недаром ALPINA на весь мир славится собственным производством кожи!

На центральной консоли – фирменная круглая серебристая плашка "Альпины", такая же – на ковриках с кожаным кантом. Селектор АКП изготовлен из стекла и подсвечивается синим. Как и колонки аудиосистемы Bowers & Wilkins Diamond за 6 тысяч евро, которые генерируют звук для настоящих меломанов. А для удобства задних пассажиров есть пара мониторов мультимедийной системы Professional за 3463 евро.

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Какой из характеров настоящий?

Когда садишься за руль этой машины, то первое, что поражает, – габариты автомобиля. Это неудивительно при ширине автомобиля с зеркалами в 2,21 м, а длине – 5,15 м. Такой большой корабль воспринимается довольно комфортным на наших дорогах даже на 21-ых дисках. Машина плавно плывет над асфальтом, колеса жестко реагируют только на существенные дорожные дефекты. Так приятно путешествовать на большие расстояния... Однако совсем не ради этого ALPINA вложила столько сил в разработку этой машины. Она умеет красиво перевоплощаться! Зачем нужны этому ХВ7 все эти трековые доработки, становится понятно, когда переходишь в режим Sport Plus. Именно тогда зажимается подвеска, а кресла плотнее охватывают тебя по бокам, готовясь к быстрому драйву. Погнали!

V-образная "восьмерка" объемом 4,4 литра выдает 621 силу и 800 Нм в диапазоне от двух до пяти тысяч оборотов. При этом две компактных турбины диаметром 54 мм обеспечивают мгновенную реакцию на нажатие педали газа. В этом смысле "Альпина" острее и мощнее X7 M50i, у которой под капотом 530 сил и 750 Нм. И до сотни XB7 ускоряется на полсекунды быстрее – за 4,2 секунды. Хотя благодаря всем совершенствованиям она стала на 87 кило тяжелее, чем прообраз.

А до 200 км/ч ALPINA XB7 ускоряется за 14,9 с. Ты просто чувствуешь, как под дорогой рев мотора машина ускоряется, пока стрелка спидометра не остановится на отметке 290 км/ч, – быстрее не позволяет электроника. Хотя сил бы хватило и на большее. Конечно, на наших дорогах трудно найти участки, где можно лететь с таким темпом. Во время наших замеров динамики на Бориспольской трассе мы ждали на светофоре, пока весь трафик уедет как можно дальше вперед. И все равно догоняли его, когда набирали 270 км/ч. После нескольких попыток лучшее время разгона до “сотни” составило 4,6 секунды, до двухсот – 15,6 секунд.

С таким темпом и средний расход горючего был соответствующим. В характеристиках указано, что в городском режиме машина сжигает 16 литров 98-го бензина на сотню. Должен признать, что ниже отметки в 24 литра мы "сбить" этот показатель не смогли. И это понятно, ведь таких первоклассных “лошадей” под капотом надо щедро кормить!

А вот что для меня стало неожиданностью, так это то, с какой легкостью почти трехтонная машина штурмует быстрые виражи. И здесь, кажется, без магии не обошлось. Хотя скрыть реальные размеры машины помогает полноуправляемое шасси, в котором задние колеса умеют доворачиваться на 2,3 градуса. На низких скоростях они поворачиваются в противоположную сторону от передних, а на высоких скоростях – в ту же. Поэтому "Альпина" так уверенно чувствует себя в поворотах. К тому же в режиме Sport+ зажимаются амортизаторы и активные стабилизаторы. У "Альпины" в базе – интегральное активное рулевое колесо с короткими ходами, но при этом оно дает точные реакции и четкую курсовую устойчивость на высоких скоростях.

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Хочется громче!

К тому же ALPINA перестроила пневматическую подвеску. На скорости до 30 км/ч клиренс можно увеличить на 40 мм, например преодолевая плохие дороги, или на бездорожье. Но при этом на скорости 160 км/ч или если включить режим Sport, машина автоматически приседает на 20 мм. Дополнительно еще на 20 мм – выше скорости 250 или в режиме Sport+.

На громкость выпускной системы можно влиять, выбирая режимы Comfort и Sport, которые управляют активными заслонками. Но со звукоизоляцией, похоже, перестарались.

Даже в “спорте” я не слышу выпускной так, как хотелось бы – только мотор. Приходится окна открывать! В таком автомобиле могли бы больше внимания уделить эмоциям. Хотя, вероятно, клиентам нравится именно такая тишина. К тому же "Альпина" пошла своим путем и отказались от лепестков переключения под рулем, заменив их маленькими кнопками. Не всегда попадаешь.

Изменили настройки “автомата” на 8 передач, а также и муфты подключения передней оси. В полноприводной технике xDrive на задней оси применен дифференциал повышенного трения с электронным регулированием от M50i. Именно он позволяет так уверенно чувствовать себя в скольжениях на снегу.

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А еще в ХВ7 интересно отображается работа адаптивного круиз-контроля, который видит все машины в трафике вокруг себя и отображает их на панели приборов. Так же круто прорисовывается и изменение полосы. И полуавтономный режим езды тоже настроен чутко, правда, время от времени электроника напоминает, что надо держаться руками за руль.

Безумный экспресс

Так для кого же этот автомобиль? Если клиент начинает сравнивать ХВ7 с обычным Х7, то эта машина не для него. Ведь за стоимость хорошо укомплектованной тестовой "Альпины", а это почти 6 миллионов, можно взять пару Х7 М50і (3 миллиона 274 тысяч гривен). ALPINA обеспечивает совершенно другой уровень эксклюзивности. Понятно, что это не Cullinan, и ценники там другие. Здесь лучше сравнивать с Maybach GLS 600. Тем более, что с базовым ценником ХВ7 в 5 миллионов 200 тысяч, стоят они плюс-минус одинаково.

Узнайте о ценах BMW ALPINA XB7

Если бы в Буковель был проложен безлимитный автобан, теоретически на таком экспрессе можно было бы домчаться туда за 3 часа. Именно на трассе, на которой меняются прямые отрезки с горными виражами, могут понадобиться все трековые фишки BMW ALPINA XB7. Правда, потребовались бы частые остановки: чтобы заправить машину и прийти в себя пассажирам, которые от динамики и затяжных поворотов будут зеленого цвета. Но это уже такое, побочные эффекты ...

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков