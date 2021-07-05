19:46, 5 липня 0

Іноді для того, щоби створити шедевр, потрібно просто брати найкращі інгредієнти. І якщо взяти комфорт та потужність від "сімки" BMW, керованість "п’ятірки", стиль купе та практичність універсала, а потім приправити це оновленим дизайном, то вийде саме та машина, яка потрапила нам до рук цього разу - BMW 630d xDrive GT.

Отже, якщо сусід запитає Вас, чому придбали 6-ту серію GT, а не великий SUV, наприклад Х6, що йому можна відповісти? У мене є 10 аргументів на користь Gran Turismo.

1. Стиль

Шоста серія BMW після оновлення стала виглядати крутіше. Принаймні, агресивніше. Адже це ж ніби BMW 8 Gran Coupe "на мінімалках". 6 GT завдяки невеличкому оновленню схожа на "вісімку" (тільки значно дешевша). Збільшена, більш рельєфна решітка радіатора та вужчі лазерні фари (в базі матричні) можуть ввести в оману, що це "Гран Купе". У формі кузова – пласкому агресивному передку та кормі, що плавно сходить донизу, щось від купе є. Дизайнерам вдалося зробити кузов неймовірно легким і стильним. Особливо на фоні першої генерації GT.

Всі версії GT тепер мають трапецієподібні вихлопні труби. У нас 630d GT – з пакетом M-Sport, у якого новий передній бампер і великий задній дифузор. Також тут опційна гальмівна система M Sport з синіми або червоними гальмівними супортами та 20-дюймові диски. І на додачу - нові кольори кузова чи відтінки від BMW Individual.

Нагадаємо про тест-драйв BMW 2 Gran Coupe

2. Задній ряд

Він просторіший, ніж у "п’ятірки" і Х6. У спинок на задньому ряду навіть є електропривод регулювання кута нахилу. Таке можна зустріти хіба що в "сімки". Серед опцій тепер є природне освітлення салону, вдосконалена розважальна система для задніх пасажирів, чотиризонний автоматичний клімат-контроль, панорамний скляний дах, сонцезахисні шторки. Колісна база у GT така ж, як у "сімки", тож ззаду місця вистачає навіть для далеких подорожей.

3. Багажник

Українці погано купують універсали на базі 5-ї серії. Ну не люблять легкові універсали, і все! Хоча кросовери з такою кормою йдуть на ура. Тому якщо хочете "5-ту серію" зі збільшеним багажником, то альтернатива – 6 GT. Я серйозно! Але не думаю, що справа тут суто в практичності. Хоча багажник у GT величезний і навіть більший, ніж у 7 серії – він вміщує від 610 до 1800 літрів. Підозрюю, що багато хто полює саме за формами купе, безрамковими дверима та іншими атрибутами GT.

4. Супердизель

Серед BMW 5 серії з таким супердизелем ні седанів, ні універсалів немає. Дизель лише на 190 сил, більш потужні – бензинові мотори. А от на GT пропонують справжній супердизель – на 265 "конячок". Він в черговий раз доводить, що дизелі рано списувати на пенсію. Двигун видає 650 Нм з 1500 обертів, а обертальний момент тут зачаровує навіть більше, ніж потужність. Пелюстки перемикання передач автомата на 8 швидкостей можна не чіпати взагалі. BMW легко виїжджає з будь-якої передачі й при цьому демонструє глибокий і водночас оксамитовий звук. Мчить трасою наче літак, але примудряється при цьому витрачати якихось 6 літрів на сотню.

Більше інформації про технічні характеристики BMW 630d xDrive Gran Turismo – за посиланням

5. Підвіска

Зрозуміло, що за оснащенням GT багатша, ніж 5 серія. Наприклад, "шістка" має пневматичну підвіску, яка седану навіть за доплату не доступна. "Пневма" відіграє важливу роль в формуванні характеру. Окрім звичних режимів Eco, та Sport є не тільки Comfort, а й Comfort Plus, в якому BMW просто заколисує пасажирів і який ідеально пасує для довгих подорожей українськими шляхами.

Ця підвіска більш комфортна, ніж у 5 серії й тим паче – ніж у Х6. Ліфтбек м’яко розгойдується на хвилях дороги, дарує відчуття, що летиш над асфальтом і в цьому дуже схожий на 7-му серію. Адаптивна пневматична підвіска всіх коліс вміє на швидкості до 35 км/год піднімати кузов на 20 мм (до 158 мм), або ж опускає на 10 мм після 120 км/год. Але 20-дюймові диски трохи псують цю ідилію. Навіть на невеличких ямках вони можуть так гупнути, що в першу секунду лякаєшся. Так тут стоять шини RunFlat з жорсткою боковиною. З одного боку жорсткуваті, з іншого боку – витривалі до ударів. Але я б брав базові 19 чи навіть 18-ті. Не так гарно, але комфортніше та безпечніше.

6. Керованість

У нашого дизельного ліфтбека керованість краща, ніж у SUVів – через нижчий центр мас. І це краще розумієш на швидкому серпантині, де краще одразу увімкнути режим Sport. Тоді виникає враження, що BMW миттєво напружує м’язи, автомат налаштовується на бойовий лад і немає жодного бажання втручатися в його роботу пелюстками під кермом. Щоправда, в “Спорті” GT стає не лише більш слухняним, але й жорсткішим.

7. Динаміка

GT може похвалитися кращою аеродинамікою, ніж у високих SUVів. Внаслідок цього при тій же потужності у GT вища швидкість – 250 км/год проти 226 км/год у Х6. Та й розганяється краще. За паспортом – 6 секунд "до сотні" проти 6,5 с у важчого Х6. А через 14 секунд після старту стрілка спідометра тестової "шістки" вже показує 160. Хоча розгін внаслідок хвиль обертального моменту відбувається м'яко, без драми, і відчуття, що сидиш в ракеті, яка виходить на орбіту. Але це і є магією турбодизеля, який ніби трохи змінює закони фізики.

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8. Насолода за кермом

6 GT їде нашими дорогами з легкістю, якої немає в Х6. Бо у позашляховика, аби компенсувати високий центр мас і більшу вагу (з трилітровим дизелем він важить на 3 центнери більше, ніж ліфтбек), підвіску зробили занадто жорсткою. Немає грації, притаманної GT, а на нашому асфальті це відчувається дуже виразно. В далеких подорожах доводиться частіше мружитися на ямках, а це ніяк не сприяє розслабленому доланню кілометрів. Водночас за кермом GT легко покривати 500 – 600 м за один підхід.

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9. Для українських доріг

Якщо Ви купуєте 6 GТ і любите подорожувати, то краще брати машину з xDrive. Саме він перетворює “шістку” на всесезонний автомобіль і на ньому можна і в Буковель взимку чкурнути, і на пляж влітку виїхати. До того ж враховуючи колосальний запас тяги, саме повний привод дозволяє краще реалізувати обертальний момент під час різких стартів, коли просто пальцями на кермі відчуваєш, як xDrive чіпляється ще й передніми колесами. А іще ця машина дуже проукраїнська. Що я маю на увазі? У неї меню українською мовою, інструкція з експлуатації українською, навіть навігаційна система розмовляє з тобою солов’їною.

10. Недешево, але зі знижкою

630d GT дуже щедро оснащено навіть в базі, яка коштує від 1 млн 902 тис. грн. Але машина у спеціальній комплектації, яка у нас на тесті, має чимало додаткового обладнання. Тут є "М-пакет", шкіряний салон, новий 12,3-дюймовий дисплей, акустична система Harman Kardon, проєкційний дисплей на лобовому склі, бездротова зарядка смартфону, 3D-візуалізація навколишньої місцевості на віртуальній панелі приладів, камери кругового огляду. Немало! Але виходить недешево, машина в такій комплектації коштує 86 483 євро. Втім, але на такі комплектації діє знижка в 12 тисяч, тому ліфтбек можна взяти сьогодні за 74 483 євро. Гарний дискаунт.

Висновок

Після тижня відносно коротких поїздок, максимум 100-150 км, починаєш жаліти, що дійсно не рвонув до Одеси чи Львова. Далекі подорожі, або "Великий туризм" – це те, для чого створена 630d GT, яка сприймається не менш комфортною і просторою ніж "сімка", але більш слухняною, ніж важчі позашляховики.

Автор тексту та відео: Cергій Волощенко

Оператор та фотограф: Владислав Плешаков