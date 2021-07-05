19:46, 5 июля 0

Иногда для того, чтобы создать шедевр, нужно просто брать лучшие ингредиенты. И если взять комфорт и мощность от "семерки" BMW, управляемость "пятерки", стиль купе и практичность универсала, а затем приправить это обновленным дизайном, то получится именно та машина, которая попала нам в руки на этот раз - BMW 630d xDrive GT .

Итак, если сосед спросит Вас, почему приобрели 6-ю серию GT, а не большой SUV, например, Х6, что ему можно ответить? У меня есть 10 аргументов в пользу Gran Turismo.

1. Стиль

Шестая серия BMW после обновления стала выглядеть круче. По крайней мере, агрессивнее. Ведь это же почти BMW 8 Gran Coupe "на минималках". 6 GT благодаря небольшому обновлению похожа на "восьмерку" (только значительно дешевле). Увеличенная, более рельефная решетка радиатора и узкие лазерные фары (в базе матричные) могут ввести в заблуждение, что это "Гран Купе". В форме кузова – плоском агрессивном передке и корме, которая плавно сходит вниз, что-то от купе есть. Дизайнерам удалось сделать кузов невероятно легким и стильным. Особенно на фоне первого поколения GT.

У всех версий GT теперь трапециевидные выхлопные трубы. У нас 630d GT – с пакетом M-Sport, у которого новый передний бампер и большой задний диффузор. Также здесь опционная тормозная система M Sport с синими или красными тормозными суппортами и 20-дюймовые диски. И впридачу – новые цвета кузова или оттенки от BMW Individual.

Напомним о тест-драйве BMW 2 Gran Coupe

2. Задний ряд

Он более просторный, чем у "пятерки" и Х6. В спинках на заднем ряду даже есть электропривод регулировки угла наклона. Такое можно встретить разве что в "семерках". Среди опций – естественное освещение салона, усовершенствованная развлекательная система для задних пассажиров, четырехзонный автоматический климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, солнцезащитные шторки, Колесная база у GT такая же, как у "семерки", поэтому сзади места хватает даже для дальних путешествий.

3. Багажник

Украинцы плохо покупают универсалы на базе 5-й серии. Ну не любят универсалы, и все! Хотя кроссоверы с такой кормой идут на ура. Поэтому если хотите "5-ю серию" с увеличенным багажником, то альтернатива – 6 GT. Я серьезно! Но не думаю, что дело здесь исключительно в практичности. Хотя багажник у GT огромный и даже больше, чем в 7 серии – он вмещает от 610 до 1800 литров. Подозреваю, что многие охотятся именно за формами купе, безрамочной дверью и другими атрибутами GT.

4. Супердизель

Среди BMW 5 серии с таким супердизелем ни седанов, ни универсалов нет. Дизель только на 190 сил, более мощные – бензиновые моторы. А вот на GT предлагают настоящий супердизель – на 265 "лошадок". Он в очередной раз доказывает, что дизели рано списывать на пенсию. Двигатель выдает 650 Нм с 1500 оборотов, а крутящий момент здесь завораживает даже больше, чем мощность. Лепестки переключения передач автомата на 8 скоростей можно не трогать вообще. BMW легко выезжает с любой передачи и при этом демонстрирует глубокий и в то же время бархатный звук. Мчится по трассе как самолет, но умудряется при этом тратить каких-то 6 литров на сотню.

Больше информации о технических характеристиках BMW 630d xDrive Gran Turismo – по ссылке

5. Подвеска

Понятно, что по оснащению GT богаче, чем 5 серия. Например, у "шестерки" пневматическая подвеска, которая седану даже за доплату недоступна. "Пневма" играет важную роль в формировании характера. Кроме привычных режимов Eco и Sport есть не только Comfort, но и Comfort Plus, в котором BMW просто убаюкивает пассажиров и идеально подходит для долгих путешествий по украинским дорогам.

Эта подвеска более комфортная, чем в 5 серии и тем более – чем в Х6. Лифтбек мягко раскачивается на волнах дороги, дарит ощущение, что летишь над асфальтом и в этом очень похож на 7-ю серию. Адаптивная пневматическая подвеска всех колес умеет на скорости до 35 км/ч поднимать кузов на 20 мм (до 158 мм), или же опускает на 10 мм после 120 км/ч. Но 20-дюймовые диски немного портят эту идиллию. Даже на небольших ямках они могут так садануть, что в первую секунду боишься. Да, здесь стоят шины RunFlat с жесткой боковиной. С одной стороны жестковаты, с другой стороны – выносливые к ударам. Но я бы брал базовые 19-е или даже 18-е. Не так красиво, но комфортнее и безопаснее.

6. Управляемость

У нашего дизельного лифтбека управляемость лучше, чем в SUVов – из-за низкого центра масс. И это хорошо понимаешь на быстром серпантине, где лучше сразу включить режим Sport. Тогда возникает впечатление, что BMW мгновенно напрягает мышцы, автомат настраивается на боевой лад и нет никакого желания вмешиваться в его работу лепестками под рулем. Правда, в "Спорте" GT становится не только более послушным, но и более жестким.

7. Динамика

GT может похвастаться лучшей аэродинамикой, чем в высоких SUVах. В результате при той же мощности в GT выше скорость – 250 км/ч против 226 км/ч в Х6. И разгоняется лучше. По паспорту – 6 секунд "до сотни" против 6,5 секунд у более тяжелого Х6. А через 14 секунд после старта стрелка спидометра тестовой "шестерки" уже показывает 160. Хотя разгон из-за волн крутящего момента происходит мягко, без драмы, и нет ощущения, что сидишь в ракете, которая выходит на орбиту. Но это и есть магия турбодизеля, который будто немного меняет законы физики.

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8. Наслаждение за рулем

BMW 6 GT едет по нашим дорогам с легкостью, которой нет в Х6. Ведь внедорожнику, чтобы компенсировать высокий центр масс и больший вес (с трехлитровым дизелем он весит на 3 центнера больше, чем лифтбек), подвеску сделали слишком жесткой. Нет грации, присущей GT, а на нашем асфальте это ощущается очень отчетливо. В дальних путешествиях приходится чаще жмуриться на ямках, а это никак не способствует расслабленному преодолению километров. В то же время за рулем GT легко покрывать 500 – 600 м за один подход.

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9. Для украинских дорог

Если Вы покупаете 6 GТ и любите путешествовать, то лучше брать машину с xDrive. Именно он превращает "шестерку" во всесезонный автомобиль: на нем можно и в Буковель зимой рвануть, и на пляж летом поехать. К тому же учитывая колоссальный запас тяги, именно полный привод позволяет лучше реализовать крутящий момент при резких стартах, когда просто пальцами на руле чувствуешь, как xDrive цепляется еще и передними колесами. А еще эта машина очень проукраинская. Что я имею в виду? У нее меню на украинском языке, инструкция по эксплуатации на украинском, даже навигационная система разговаривает с тобой соловьиной.

10. Недешево, но со скидкой

630d GT очень щедро оснащен даже в базе, которая стоит от 1 млн 902 тыс. грн. Но машина в специальной комплектации, которая у нас на тесте, оснащена большим набором дополнительного оборудования. Здесь есть "М-пакет", кожаный салон, новый 12,3-дюймовый дисплей, акустическая система Harman Kardon, проекционный дисплей на лобовом стекле, беспроводная зарядка смартфона, 3D-визуализация окружающей местности на виртуальной приборной панели, камеры кругового обзора. Немало! Но получается недешево, машина в такой комплектации стоит 86 483 евро. Впрочем, на такие комплектации действует скидка в 12 тысяч, поэтому лифтбек можно взять сегодня за 74 483 евро. Хороший дискаунт.

Вывод

После недели относительно коротких поездок, максимум 100 – 150 км, начинаешь жалеть, что действительно не рванул в Одессу или Львов. Дальние путешествия, или "Большой туризм" – это то, для чего создана 630d GT, которая воспринимается не менее комфортной и просторной чем "семерка", но более послушной, чем более тяжелые внедорожники.

Автор текста и видео: Сергей Волощенко

Оператор и фотограф: Владислав Плешаков