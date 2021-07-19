Причиною став звуковий супровід рекламного ролика.

Радіорекламу BMW у Великобритані заборонили через те, що у ролику використовувались звуки роботи двигуна на високих обертах. Цензори заявили, що газувати в етері радіо – це безвідповідально. Виходить, водії у Великобританії взагалі не повинні прискорюватися.

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Якщо стара приказка “погана реклама – теж реклама” відповідає дійсності, то нещодавно заборонений ролик BMW у Великобританії значно перевищує всі очікування. Хоча в аудіозаписі не було нічого поганого, звуки, що лунали з радіоприймачів, стурбували деяких слухачів і вони надіслали скаргу до керівного органу Великобританії з питань реклами, який видав заборону на трансляцію реклами.

Звісно, прослухати заборонену рекламу вже не вийде, але британське видання Express пропонує текстову транскрипцію ролика:

“Ми могли б використати такі сильні слова, як вражаючий, м’язистий або захоплюючий, щоб описати вигляд. Або ми могли б використати привабливу комбінацію барвистих слів, щоб точно описати, відчуття від керування. Але все, що ви справді хочете почути, – це ось це”. Після цього ефір заповнює звук двигуна на високих обертах.

Згідно з повідомленням, до органу зі стандартів реклами (ASA) було подано єдину скаргу, в якій стверджувалося, що радіореклама є безвідповідальною. І регулятор підтримав цю єдину скаргу. ASA вважає, що двигун, який обертається в радіорекламі без будь-якого контексту, суперечить правилам.

BMW намагалась захистити свою рекламу, пояснюючи, що звук записувався, коли машина була статичною, а звуковий кліп, як повідомляється, тривав лише близько секунди. Аргументи не допомогли.