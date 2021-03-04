В уряді звернули увагу на зростання цін на автомобільне пальне. У зв’язку з цим чиновники планують почати перевірки бізнесу.

В Україні почали перевірку ситуації із зростанням цін на автозаправках, повідомив у четвер, 4 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перевірку проводять Міненерго і Антимонопольний комітет.

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"Зараз ми знаходимося у відкритому діалозі з основними мережами. Ситуація схожа з минулим роком, але у мене є надія, що вона буде врегульована, стабілізована найближчим часом", - сказав прем'єр.

Він розповів, що у великих мереж є побажання до уряду щодо легалізації ринку палива, його оптових поставок, зокрема щодо легалізації імпорту з Білорусі та Росії. "Протоколи Кабміну є і я впевнений, що ринок буде справедливим і стабільним", - зазначив прем'єр.

"З приводу подорожчання: давайте подивимося на тенденцію по тій роботі, яку ми будемо виконувати разом з мережами", - сказав Шмигаль.