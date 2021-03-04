В правительстве обратили внимание на рост цен на автомобильное топливо. В связи с этим чиновники планируют начать проверки бизнеса.

В Украине начали проверку ситуации с ростом цен на автозаправках, сообщил в четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль. Проверку проводят Минэнерго и Антимонопольный комитет.

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"Сейчас мы находимся в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом, но у меня есть надежда, что она будет урегулирована, стабилизирована в ближайшее время", - сказал премьер.

Он рассказал, что у крупных сетей есть пожелание к правительству о легализации рынка топлива, его оптовых поставок, в том числе по легализации импорта из Беларуси и России. "Протоколы Кабмина есть и я уверен, что рынок будет справедливым и стабильным", - отметил премьер.

"По поводу подорожания: давайте посмотрим на тенденцию по той работе, которую мы будем выполнять вместе с сетями", - сказал Шмыгаль.