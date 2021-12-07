Викрадачі кріплять AirTag до автомобіля жертви на громадському паркінгу, відстежують його до будинку, а потім викрадають.

Раніше в нинішньому році Apple випустила трекер AirTag, і пристрій одразу завоював любов користувачів. AirTag можна прикріпити до будь-якого предмета і більше не перейматися тим, що він загубиться. За допомогою сотень мільйонів iPhone компанія може знаходити будь-який втрачений предмет, якого прикріплений AirTags. Трекер пінгує розташовані поблизу iPhone, і ті потім відправляють дані про місцезнаходження AirTag його власнику. Ця інформація надсилається тільки власнику, і більше ні в кого немає доступу до неї, навіть у Apple.

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Функція виявилася настільки корисною, що тепер нею користуються викрадачі автомобілів. Злочинці кріплять AirTag до автомобіля, що їх цікавить на громадській парковці, відстежують його до будинку, а потім викрадають прямо з під'їзної доріжки. Такий спосіб угону набагато безпечніший, ніж викрадати машину з громадського паркування.

Як повідомляє регіональна поліція Йорка (Онтаріо, Канада), кількість випадків використання AirTag для визначення розташування будинку власника автомобіля суттєво зросла. З вересня 2021 року поліція розслідувала викрадення п'яти дорогих автомобілів з використанням AirTags.

Відстеживши автомобіль до будинку, викрадачі розкривають його за допомогою викрутки, а потім через порт для діагностики перепрограмують машину таким чином, щоб її можна було завести за допомогою ключа запалювання, який злочинці взяли із собою. Таким чином, викрадачі заводять автомобіль і їдуть на ньому.

Поліція США рекомендує власникам автомобілів вжити кількох заходів безпеки, щоб убезпечити свій транспортний засіб від такого викрадення. По-перше, залишати машину по можливості слід у закритому гаражі, а не біля будинку. По-друге, рекомендується використовувати блокатори коліс та включити блокування порту діагностики. По-третє, не зайвим буде встановити систему відеоспостереження. Крім того, рекомендується регулярно оглядати автомобіль на наявність AirTag. Ну і звісно найкращим захистом від викрадення вважається страховий поліс надійної компанії.