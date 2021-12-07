Угонщики крепят AirTag к автомобилю жертвы на общественном паркинге, отслеживают его до дома, а затем угоняют.

Ранее в нынешнем году Apple выпустила трекер AirTag, и устройство сразу завоевало любовь пользователей. AirTag можно прикрепить к любому предмету и больше не беспокоиться о том, что он потеряется. С помощью сотен миллионов iPhone компания может найти любой потерянный предмет, к которому прикреплен AirTags. Трекер пингует расположенные поблизости iPhone, и те затем отправляют данные о местонахождении AirTag его владельцу. Эта информация направляется только владельцу, и больше ни у кого нет доступа к ней, даже у Apple.

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Функция оказалась настолько полезной, что теперь ею пользуются угонщики автомобилей. Преступники крепят AirTag к интересующему их автомобилю на общественной парковке, отслеживают его до дома, а затем угоняют прямо с подъездной дорожки. Такой способ угона гораздо безопаснее, чем угонять машину с общественной парковки.

Как сообщает региональная полиция Йорка (Онтарио, Канада), количество случаев использования AirTag для определения расположения дома владельца автомобиля существенно выросла. С сентября 2021 года полиция расследовала угон пяти дорогих автомобилей с использованием AirTags.

Отследив автомобиль до дома, угонщики вскрывают его с помощью отвертки, а затем через порт для диагностики перепрограммируют машину таким образом, чтобы ее можно было завести с помощью ключа зажигания, который преступники взяли с собой. Таким образом, угонщики заводят автомобиль и уезжают на нем.

Полиция США рекомендует владельцам автомобилей принять несколько мер безопасности, чтобы обезопасить свое транспортное средство от такого угона. Во-первых, оставлять машину по возможности следует в закрытом гараже, а не возле дома. Во-вторых, рекомендуется использовать блокаторы колес и включить блокировку порта диагностики. В-третьих, не лишним будет установить систему видеонаблюдения. Кроме того, рекомендуется регулярно осматривать автомобиль на наличие AirTag. Ну и конечно, лучшей защитой от угона считается страховой полис надежной компании.