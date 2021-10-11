Превращение автомобилей в гаджеты идет полным ходом. Apple разрабатывает новую версию CarPlay с поддержкой климат-контроля и памятью сидений.

Apple разрабатывает новую версию CarPlay с улучшенной интеграцией с автомобилем, сообщает Bloomberg. Всех подробностей пока не сообщается, но кроме открывания\закрывания и запуска двигателя ваш iPhone сможет запомнить индивидуальные настройки – такие как положение сидений, зеркал, настройки климат-контроля и другие.

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Проект под кодовым названием IronHeart находится на начальной стадии и требует сотрудничества автопроизводителей. Apple хочет, чтобы CarPlay имела доступ к климат-контролю, регулировке сидений и аудиосистеме.

Получив доступ к большинству приборов и датчиков, CarPlay могла бы заменить бортовой компьютер и полностью управлять практически всем автомобилем.

Будущее проекта зависит от автопроизводителей. Нет гарантии, что все согласятся предоставить Apple возможность управлять машиной. Впрочем, BMW уже сотрудничает с Apple. iOS 15 уже позволяет владельцу современного BMW избавиться от традиционных ключей от авто и использовать вместо них смартфон.