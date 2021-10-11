Перетворення автомобілів у гаджети йде повним ходом. Apple розробляє нову версію CarPlay з підтримкою клімат-контролю і пам'яттю сидінь.

Apple розробляє нову версію CarPlay з поліпшеною інтеграцією з автомобілем, повідомляє Bloomberg. Усіх подробиць наразі не повідомляється, але окрім відкривання\закривання та запуску двигуна ваш iPhone зможе запам’ятати індивідуальні налаштування такі як положення сидінь, дзеркал, налаштування клімат-контролю та інші.

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Проект під кодовою назвою IronHeart знаходиться на початковій стадії і вимагає співпраці автовиробників. Apple хоче, щоб CarPlay мала доступ до клімат-контролю, регулювання сидінь, і аудіосистемі.

Отримавши доступ до більшості приладів і датчиків, CarPlay могла б замінити бортовий комп'ютер і повністю управляти практично всім автомобілем.

Майбутнє проекту залежить від автовиробників. Немає гарантії, що усі погодяться надати Apple можливість управляти машиною. Втім BMW уже співпрацює з Apple. iOS 15 вже дозволяє власнику сучасного BMW позбавитись традиційних ключів від авто і використовувати замість них смартфон.