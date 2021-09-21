Нова операційна система iOS 15 від Apple дозволяє позбутись традиційних ключів від авто та відкривати машину за допомогою iPhone.

Apple випустила оновлення операційних систем для iPhone, - iOS 15 iPadOS 15 і watchOS 8. Про це повідомила прес-служба компанії. Оновлення операційної системи дає автомобілістам одразу кілька приводів для радості.

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Додаток Wallet від Apple тепер підтримує додаткові типи ключів, так що двері авто можна відкривати одним дотиком.

Минулого літа компанія Apple представила цифрові ключі для автомобілів, а концерн BMW став першою компанією, яка впровадила такі ключі і дала своїм покупцям можливість відкривати автомобіль одним дотиком до екрану. В цьому році цифрові ключі для автомобілів стали ще зручніше завдяки підтримці технології Ultra Wideband. Тепер користувачі зможуть безпечно відкривати і заводити свої автомобілі, навіть не дістаючи iPhone з кишені або сумки. iPhone можна також використовувати, щоб відкривати двері в будинок, офіс або навіть в номер готелю за допомогою ключів, збережених в Wallet

Пізніше в цьому році користувачі з тих штатів в США, де підтримується цифрове посвідчення водія, отримають можливість додати його в Wallet. Адміністрація транспортної безпеки обговорює можливість використання цифрового посвідчення особи з Wallet в аеропортах при реєстрації на рейси. Посвідчення особи в Wallet захищені шифруванням і зберігаються в модулі Secure Element - це та ж апаратна технологія, яка забезпечує захист та безпеку грошових переказів Apple Pay.

Також iOS 15 пропонує новий додаток Карти з тривимірною схемою міських доріг з додатковою інформацією, яка допоможе користувачеві розібратися, з якою смуги можна повертати, на яких дорогах є розділова смуга, де прокладені велосипедні доріжки, а де є пішохідні переходи. Втім, камери контролю швидкості додаток не показує, тому багато користувачів продовжать використовувати Waze.