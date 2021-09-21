Новая операционная система iOS 15 от Apple позволяет избавиться от традиционных ключей от авто и открывать машину с помощью iPhone.

Apple выпустила обновление операционных систем для iPhone и других девайсов компании – iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Об этом сообщила пресс-служба компании. Обновление операционной системы дает автомобилистам сразу несколько поводов для радости.

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Приложение Wallet от Apple теперь поддерживает дополнительные типы ключей, так что двери авто можно открывать одним прикосновением.

Прошлым летом компания Apple представила цифровые ключи для автомобилей, а концерн BMW стал первой компанией, которая внедрила такие ключи и дала своим покупателям возможность открывать автомобиль одним прикосновением к экрану. В этом году цифровые ключи для автомобилей стали еще удобнее благодаря поддержке технологии Ultra Wideband. Теперь пользователи смогут безопасно открывать и заводить свои автомобили, даже не доставая iPhone из кармана или сумки. iPhone можно использовать, чтобы открывать двери в дом, офис или даже в номер отеля с помощью ключей, хранящихся в Wallet

Позже в этом году пользователи из тех штатов в США, где поддерживается цифровое удостоверение водителя, получат возможность добавить его в Wallet. Администрация транспортной безопасности обсуждает возможность использования цифрового удостоверения личности с Wallet в аэропортах при регистрации на рейсы. Удостоверение личности в Wallet защищены шифрованием и хранятся в модуле Secure Element – это та же аппаратная технология, которая обеспечивает защиту и безопасность денежных переводов Apple Pay.