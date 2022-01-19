Наразі цю функцію підтримують лише деякі автомобілі BMW, але повідомляється, що цифрові ключі Apple почнуть працювати і на деяких автомобілях Hyundai та Genesis вже цього літа.

Як повідомляється, Hyundai та її бренд Genesis близькі до того, щоб додати підтримку функції цифрового автомобільного ключа Apple, яка дозволяє розблоковувати та запускати сумісні автомобілі за допомогою програми Wallet для iPhone. Функція Apple Car Key має з’явитися в лінійці Hyundai Genesis цього літа.

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Hyundai вже пропонує власні програми для iOS, включаючи MyHyundai та Genesis Intelligent Assistant, які включають можливість дистанційного запуску або розблокування дверей сумісних транспортних засобів. Але додавання підтримки реалізації Apple функції цифрового ключа повинно зробити функціональність більш стабільною та додати сервісу зручності. На сайті Hyundai зазначається, що функція цифрового ключа на основі NFC наразі доступна лише на телефонах Android.

Apple вперше оголосила про свою цифрову ключову функцію автомобіля в 2020 році, але поки вона доступна лише для деяких моделей BMW. Повідомлення про те, що він з’явиться на автомобілях Hyundai, датуються принаймні січнем 2021 року, коли Business Korea повідомила про плани, а посилання на автомобілі Hyundai Genesis також були виявлені в коді iOS 15.

У звіті Bloomberg не уточнюється, чи планує Hyundai використовувати протокол UWB доступний для останніх iPhone, який може дозволити власникам розблокувати свій автомобіль, не виймаючи телефон із кишені, чи буде просто використовувати NFC.