В настоящее время эту функцию поддерживают лишь некоторые автомобили BMW, но сообщается, что цифровые ключи Apple начнут работать и на некоторых автомобилях Hyundai и Genesis уже этим летом.

Hyundai и ее бренд Genesis близки к тому, чтобы добавить поддержку функции цифрового автомобильного ключа Apple, которая позволяет разблокировать и запускать совместимые автомобили с помощью программы Wallet для iPhone. Функция Apple CarKey должна появиться в линейке Hyundai Genesis этим летом.

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Hyundai уже предлагает собственные программы для iOS, включая MyHyundai и Genesis Intelligent Assistant, включающие возможность дистанционного запуска или разблокировки дверей совместимых транспортных средств. Но добавление поддержки реализации Apple функции цифрового ключа должно сделать функциональность более стабильной и добавить сервису удобства. На сайте Hyundai отмечается, что функция цифрового ключа на основе NFC доступна только на телефонах Android.

Apple впервые объявила о своей цифровой ключевой функции автомобиля в 2020 году, но пока она доступна только для некоторых моделей BMW. Сообщения о том, что он появится на автомобилях Hyundai, датируются по крайней мере в январе 2021 года, когда Business Korea сообщила о планах, а ссылки на автомобили Hyundai Genesis также были обнаружены в коде iOS 15.

В отчете Bloomberg не уточняется, планирует ли Hyundai использовать протокол UWB, доступный для последних iPhone, который может позволить владельцам разблокировать свой автомобиль, не вынимая телефон из кармана, будет ли просто использовать NFC.