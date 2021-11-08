Apple найняла колишнього інженера Tesla, який займався розробкою автопілота компанії.

Apple прийняла на роботу колишнього інженера Tesla Крістофера Мура, який брав участь у розробці системи автономного пілотування, що використовується в електрокарах компанії Ілона Маска.

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У Apple Мур приєднається до команди розробників автомобільного програмного забезпечення, якою керує Стюарт Бауерс, який до середини 2019 року також працював у Tesla.

Цей крок свідчить, що Apple просувається вперед на шляху розробки власної системи автономного пілотування. Очевидно, новий цінний співробітник допоможе цьому, ставши частиною підрозділу Apple, який відрізняється особливою секретністю.

Офіційні представники Apple ніколи публічно не розкривали плани компанії щодо запуску виробництва автономних транспортних засобів, тому оцінити прогрес розробників у цьому напрямі дуже непросто.

За час роботи в Tesla Мур відзначився публічними натяками на те, що Ілон Маск перебільшує можливості автопілота, який використовується в електромобілях компанії. Цього року Мур надавав свідчення в Департаменті транспортних засобів Каліфорнії, представники якого займаються вивченням можливостей автопілота Tesla.

Зазначимо, що в автомобільному підрозділі Apple також відбуваються часті перестановки. Нещодавно місце керівника проекту замість Дага Філда зайняв Кевін Лінч, який раніше керував розробкою програмного забезпечення для Apple Watch. У складі підрозділу є чимало колишніх співробітників Tesla та інших автомобілебудівних компаній.