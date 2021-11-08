Apple наняла бывшего инженера Tesla, который занимался разработкой автопилота компании.

Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, который принимал участие в разработке системы автономного пилотирования, которое используется в электрокарах компании Илона Маска.

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В Apple Мур присоединится к команде разработчиков автомобильного программного обеспечения, которой руководит Стюарт Бауэрс, до середины 2019 года также работавший в Tesla.

Этот шаг свидетельствует, что Apple продвигается вперед на пути разработки собственной системы автономного пилотирования. Очевидно, новый ценный сотрудник поможет этому, став частью подразделения Apple, которое отличается особой секретностью.

Официальные представители Apple никогда публично не раскрывали планы компании по запуску производства автономных транспортных средств, поэтому оценить прогресс разработчиков в этом направлении очень непросто.

За время работы в Tesla Мур отметился публичными намеками на то, что Илон Маск преувеличивает возможности автопилота, который используется в электромобилях компании. В этом году Мур давал показания в Департаменте транспортных средств Калифорнии, представители которого занимаются изучением возможностей автопилота Tesla.

Отметим, что в автомобильном подразделении Apple также происходят частые перестановки. Недавно место руководителя проекта вместо Дага Филда занял Кевин Линч, который ранее руководил разработкой программного обеспечения для Apple Watch. В составе подразделения есть немало бывших сотрудников Tesla и других автомобилестроительных компаний.