Компанія Apple запатентувала для майбутнього електромобіля систему розпізнавання дорожніх знаків при поганій видимості.

Як пише портал appleinsider.com, саме ця технологія буде використовуватися для електрокара під кодовою назвою “Project Titan”.

Читайте також: Apple може інвестувати $3,6 мільярди в виробництво електромобілів Kia

Виходячи з даних в опублікованому патенті, йдеться про інноваційну систему комп’ютерного зору. Принцип роботи технології полягає в використанні спеціального випромінювача, який, по своїй роботі схожий з лидаром. Пристрій висвітлює оточення променями лазера в невидимому для людського ока спектрі, а спеціальна камера вловлює відбите світло від дорожніх знаків та обробляє їх, а після передає інформацію водієві. Ця інформація буде виводитися на функціональну панель. Зазначається, що система зможе коректно ідентифікувати знаки в снігопад, зливи й туман.

Цікаво, що система буде розпізнавати не тільки дорожні знаки, але ще й жести регулювальників. Нерідко аварійні ситуації трапляються якраз через такі проблеми, коли водій їде прямою дорогою й не бачить, наприклад, знака перехрестя. Новітня система зможе допомогти зробити поїздки безпечнішими.