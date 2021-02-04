Компания Apple запатентовала для будущего электромобиля систему распознавания дорожных знаков при плохой видимости.

Как пишет портал appleinsider.com именно эта технология будет использоваться для электрокара под кодовым названием “Project Titan”.

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Исходя из данных в опубликованном патенте, речь идет об инновационной системе компьютерного зрения. Принцип работы технологии заключается в использовании специального излучателя, который по своей работе схож с лидаром. Устройство освещает окружение лучами лазера в невидимом для человеческого глаза спектре, а специальная камера улавливает отраженный свет от дорожных знаков и обрабатывает их, а после передает информацию водителю. Эта информация будет выводиться на функциональную панель. Отмечается, что система сможет корректно идентифицировать знаки в снегопад, ливни и туман.

Интересно, что система будет распознавать не только дорожные знаки, но еще и жесты регулировщиков. Нередко аварийные ситуации случаются как раз из-за таких проблем, когда водитель едет по прямой дороге и не видит, например, знака перекрестка. Новейшая система сможет помочь сделать поездки безопаснее.