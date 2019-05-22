Керівництво Apple ще в 2013 році пропонувало близько $ 240 за акцію компанії, яка тоді називалася Tesla Motor.

Про заявку шестирічної давнини згадали, оскільки ціна акцій Tesla впала нижче ціни, яку Apple нібито була готова заплатити, пише Electrec.

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“Приблизно в 2013 році Apple висунула серйозну заявку за ціною близько $ 240 за акцію. Ми зробили кілька перевірок. Я повністю впевнений, що це точно. Apple, ставка для покупки Tesla. Я не знаю, чи дійшли вони до стадії формального оформлення документів, але я знаю з різних джерел, що це було дуже правдоподібно”, — повідомив Крейг Ірвін, старший аналітик Roth Capital Partners.

Ірвін стверджує, що Apple все ще може бути зацікавлена в придбанні Tesla — тим більше, що оцінка Tesla сильно постраждала за останні місяці.

Він каже, що проект Apple Titan, який розробляє автономний електромобіль, все ще триває, і технологічний гігант може бути зацікавлений у використанні деякого досвіду Tesla в області електромобілів. В останні роки кілька високопоставлених інженерів і керівників Tesla перейшли в Apple, а зовсім недавно Apple найняла главу по електричним трансмісіям Tesla.

Раніше стверджувалося, що Ілон Маск розглядав можливість продажу Tesla в 2013 році, але ціна не називалася, а переговори йшли між Маском і Ларрі Пейджем, главою Alphabet, материнської компанії Google.

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У той же час ходили чутки про зустріч Маска з главою підрозділу Apple зі злиттів і поглинань Адріаном Періко. Легко повірити, що якщо Маск хотів укласти угоду з Google, він також перевірив зацікавленість Apple. Протягом короткого непростого часу Tesla готувалася до продажу, але справи пішли на лад, і Маск, за повідомленнями, відмовився від угоди.