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Арешт авто від ТЦК: вже відкрито понад 28 тисяч проваджень

Понад 28 тисяч виконавчих проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрито цього року. Понад 11 тисяч нових штрафів від ТЦК з’явилось за останні три місяці.
Відкрито понад 28 тисяч проваджень за звершенням ТЦК - Auto24
Євген Гудущан
logo25 червня, 15:10
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ТЦК активно виписує штрафи за порушення правил військового обліку та передає їх у виконавчу службу. Виконавча блокує рахунки та накладає арешт на рухоме майно. За інформацією opendatabot.ua від початку 2025 року було відкрито понад 28 тисяч таких проваджень.

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Щомісяця відкривається, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. При цьому лише одне з п’яти проваджень було закрито цьогоріч.

На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість — 8 проваджень за порушення правил військового обліку на одну людину. Наразі у 9 областях України за зверненням ТЦК відкрили понад 1 тисячу проваджень.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82% випадків.

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

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