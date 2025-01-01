Арешт авто від ТЦК: вже відкрито понад 28 тисяч проваджень

ТЦК активно виписує штрафи за порушення правил військового обліку та передає їх у виконавчу службу. Виконавча блокує рахунки та накладає арешт на рухоме майно. За інформацією opendatabot.ua від початку 2025 року було відкрито понад 28 тисяч таких проваджень.

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Щомісяця відкривається, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. При цьому лише одне з п’яти проваджень було закрито цьогоріч.

На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість — 8 проваджень за порушення правил військового обліку на одну людину. Наразі у 9 областях України за зверненням ТЦК відкрили понад 1 тисячу проваджень.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82% випадків.

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.