Арест авто от ТЦК: уже открыто более 28 тысяч производств

ТЦК активно выписывает штрафы за нарушение правил воинского учета и передает их в исполнительную службу. Исполнительная блокирует счета и накладывает арест на движимое имущество. По информации opendatabot.ua с начала 2025 года было открыто более 28 тысяч таких производств.

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Ежемесячно открывается, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. Рекордным стал апрель 2025 года - 5 682 штрафа. При этом только одно из пяти производств было закрыто в этом году.

На Черниговщине зафиксировано рекордное количество - 8 производств за нарушение правил воинского учета на одного человека. Сейчас в 9 областях Украины по обращению ТЦК открыли более 1 тысячи производств.

Стоит отметить, что почти все производства касаются мужчин: пока на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще всего открывают производства против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет - в 82% случаев.

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев - 3 835 производств с начала года. Следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В самом Киеве самым активным стал Подольский ТЦК - 1 100 производств только за первую половину года.