Сервисные центры МВД проверяют мужчин на розыск ТЦК и вызывают полицию

Мужчины, которые приходят в сервисные центры МВД перерегистрировать или оформить автомобиль, начали рассказывать о “сюрпризах” от сотрудников сервисных центров МВД - их проверяют через систему “Оберег” и передают в руки полиции. Далее - прямая дорога в ТЦК, - сообщает издание “Информатор”.

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Как работает система

Схема проста: приходишь оформлять авто, администратор проверяет данные, и если лицо в розыске ТЦК - вызывают полицию. Иногда молча, без предупреждения. Далее мужчин просто передают в руки ТЦК.

Очевидцы говорят, что иногда администраторы предупреждают и намекают: “Могут быть проблемы, лучше не рисковать”. Но это - если повезет. Другие просто молчат, а потом передают в руки полиции.

Реальные примеры

Один из жителей Днепра стал свидетелем задержания прямо в очереди. Мужчину остановили прямо во время оформления купли-продажи, вызвали полицию - и тот отправился с полицией в ТЦК. Все - в реальном времени, прямо на глазах клиентов.

После этого, говорят, количество людей в сервисных центрах упало. Но не только из-за “облавы” - просто большинство услуг уже можно сделать через “Дію”.

Онлайн – спокойнее

Через приложение можно оформить авто без личного присутствия: продавец и покупатель подают заявку, оплачивают сбор - и все. Если номер не меняется - машину можно использовать сразу. Новые номера - приходят по почте.

Но есть исключения: “Дія” не работает, если авто из-за границы, оформляется по доверенности, или нужна экспертиза. И именно в таких случаях придется идти в центр. Мужчины регистрируют автомобиль на кого-то из родственников, которые по действующим украинским законам не фигурируют как военнообязанные.