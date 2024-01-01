Сервісні центри МВС перевіряють чоловіків на розшук ТЦК і викликають поліцію

Чоловіки, які приходять до сервісних центрів МВС перереєструвати або оформити автомобіль, почали розповідати про “сюрпризи” від співробітників сервісних центрів МВС — їх перевіряють через систему “Оберіг” і передають у руки поліції. Далі — пряма дорога до ТЦК, повідомляє видання “Інформатор”.

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Як працює система

Схема проста: приходиш оформлювати авто, адміністратор перевіряє дані, і якщо особа у розшуку ТЦК, – викликають поліцію. Іноді мовчки, без попередження. Далі чоловіків просто передають у руки ТЦК.

Очевидці кажуть, що іноді адміністратори попереджають і натякають: “Можуть бути проблеми, краще не ризикувати”. Але це — якщо пощастить. Інші — просто мовчать, а потім передають до рук поліції.

Реальні приклади

Один із жителів Дніпра став свідком затримання просто у черзі. Чоловіка зупинили прямо під час оформлення купівлі-продажу, викликали поліцію — і той відправився з поліцією до ТЦК. Усе — в реальному часі, прямо на очах клієнтів.

Після цього, кажуть, кількість людей у сервісних центрах впала. Але не тільки через “облави” — просто більшість послуг уже можна зробити через “Дію”.

Онлайн — спокійніше

Через застосунок можна оформити авто без особистої присутності: продавець і покупець подають заявку, оплачують збір — і все. Якщо номер не змінюється — машину можна використовувати одразу. Нові номери приходять поштою.

Але є винятки: “Дія” не працює, якщо авто з-за кордону, оформляється за довіреністю, або потрібна експертиза. І саме в таких випадках доведеться йти до центру. Однак в цьому випадку чоловіки реєструють автомобіль на когось з родичів, які за українськими законами не фігурують як військовозобов’язані.