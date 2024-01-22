Військовий Humvee перетворили на шестиколісний лоурайдер. Незвичайний проект виставлений на аукціон.

Американське тюнінг-ательє Danton Art Kustoms спільно з Frenchy Export підготувало новий проект на базі армійського позашляховика Humvee 2009 випуску. Автомобіль, образ якого відомий без перебільшення усьому світу, перетворили на... лоурайдер — до того ж заниженням підвіски справа не обмежилася. У машини серйозно перекроїли кузов, замінили їй двигун, а ще додали додаткову вісь. Готовий проект виставили на продаж на аукціоні Barrett Jackson.

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За основу було взято General Military Humvee, у якого підрізали дах і вкоротили кузов, урізавши задні двері і прибравши вантажний відсік, а салон і зовсім був перетворений на царство голого металу. З металу зроблені навіть сидіння, стилізовані під крісла бойових літаків — з невеликими м'якими подушками.

Але головною особливістю проекту стала, звісно, ходова частина. Автомобіль отримав додаткову задню вісь – 20-дюймові колеса доповнені набором 24-дюймових дисків, причому автори незвичайного лоурайдера реалізували привід на обидві задні осі. Втілити цей задум дозволив потужний мотор.

Під капот модернізованого Humvee автори проекту встановили 6,2-літровий двигун V8 HEMI потужністю 717 кінських сил і моментом 889 Нм у зв'язці з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Фактично силова установка з трансмісією без змін запозичена у могутніх моделей Dodge. На продаж незвичайного лоурайдера виставлено на аукціон Barrett Jackson, але вартість лоту публічно не розкривається.