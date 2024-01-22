Военный Humvee превратили в шестиколесный лоурайдер. Необычный проект выставлен на аукцион.

Американское тюнинг-ателье Danton Art Kustoms совместно с Frenchy Export подготовило новый проект на базе армейского внедорожника Humvee 2009 года выпуска. Автомобиль, образ которого известен без преувеличения всему миру, превратили в... лоурайдер - причем занижением подвески дело не ограничилось. У машины серьезно перекроили кузов, заменили ей двигатель, а еще добавили дополнительную ось. Готовый проект выставили на продажу на аукционе Barrett Jackson.

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За основу был взят General Military Humvee, у которого подрезали крышу и укоротили кузов, урезав задние двери и убрав грузовой отсек, а салон и вовсе был превращен в царство голого металла. Из металла сделаны даже сиденья, стилизованные под кресла боевых самолетов - с небольшими мягкими подушками.

Но главной особенностью проекта стала, конечно, ходовая часть. Автомобиль получил дополнительную заднюю ось – 20-дюймовые колеса дополнены набором 24-дюймовых дисков, причем авторы необычного лоурайдера реализовали привод на обе задние оси. Воплотить эту задумку позволил мощный мотор.

Под капот модернизированного Humvee авторы проекта установили 6,2-литровый двигатель V8 HEMI мощностью 717 лошадиных сил и моментом 889 Нм в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Фактически силовая установка с трансмиссией без изменений позаимствована у мощных моделей Dodge. На продажу необычный лоурайдер выставлен на аукцион Barrett Jackson, но стоимость лота публично не раскрывается.