Электропикап GMC Hummer EV превратили в двухэтажный коттедж на колесах. Проект реализовала компания EarthCruiser.

Мощный пикап GMC Hummer EV превратили в двухэтажный коттедж на колесах. Возрожденный в виде электромобиля Hummer является одним из самых впечатляющих вариантов для езды по бездорожью уже в заводском виде.

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Модель GMC адаптирована к движению по пересеченной местности и приключениям вдали от цивилизации, а с дополнительным комплектом EarthCruiser пикап совсем превратился в самый настоящий коттедж на колесах с двумя этажами, роскошной отделкой и богатой оснасткой. Стоимость модуля EarthCruiser не сообщается.

Традиционно для подобных проектов, превращающих пикап в кемпер, для размещения жилого модуля используется грузовой отсек. Силами специалистов EarthCruiser был разработан стильный углепластиковый «дом», имеющий подъемную крышу, что существенно увеличивает пространство внутри.

За счет того, что модуль устанавливается поверх крыши автомобиля, двуспальная кровать оказывается на ней и не отнимает места в жилом отсеке. В оснащение включен набор бытовой техники, душ, розетки на 120 и 12 вольт, специальное место для хранения вещей и даже встроенный туалет.

Бортовая солнечная батарея мощностью 605 ватт вместе с литиевой батареей емкостью шесть киловатт-час обеспечивает примерно семь дней автономной работы бортовой электроники, включая холодильник. Заявлено, что новый модуль будет доступен для заказа в 2024 году – в дом на колесах можно превратить любую модификацию GMC Hummer EV.