Такая цена актуальна для зарядных станций в США. От домашней сети заправить батареи электроэнергией можно гораздо дешевле.

Электрический GMC Hummer EV способен проехать на одном заряде аккумулятора до 530 км. Подобные характеристики обеспечивает батарея номинальной емкостью 246 киловатт-часов.

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Американскому журналисту Кайлу Коннеру понадобилось 2 часа 32 минуты, чтобы пополнить запас аккумулятора с нуля до ста процентов с помощью зарядной станции мощностью 350 киловатт. При этом в процессе зарядки потери составили около пяти процентов. Учитывая, что стоимость киловатт-часа электроэнергии на дорожных станциях в США составляет 0,43 доллара, американец потратил на полную зарядку "Хаммера" 96,3 доллара. И это к уплате налогов.

После всех сборов стоимость заряда превысила 100 долларов. При этом для владельцев карты Electrify America Pass+, обслуживание которой стоит четыре доллара в месяц, стоимость зарядки батарей Hummer EV снижается до 69,4 доллара. Кроме того, в США есть станции, взимающие плату за время зарядки. На таких устройствах зарядить электрический пикап можно за 50 и 37 долларов в зависимости от наличия той же карты. Но это при условии, что мощность станции составит максимальные 350 киловатт.

В домашних условиях зарядить батареи "Хаммер" можно значительно дешевле. При среднем в США тарифе на электроэнергию в размере 0,13 доллара за киловатт, полная зарядка аккумулятора автомобиля обойдется в 28 долларов. А в таких штатах, как Колорадо, где действуют пониженные ставки на электроэнергию, зарядить Hummer EV можно всего за 16 долларов.

В Украине минимальная цена электроэнергии, если она не отключена, составляет 0,039 доллара за киловатт. Следовательно, зарядить электромобиль в нашей стране сейчас можно в десять раз дешевле, чем в США. Впрочем, учитывая масштабы разрушений в украинских электрических сетях, существенный рост стоимости электроэнергии для населения в ближайшее время вряд ли кого-нибудь удивит.