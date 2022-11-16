Така ціна актуальна для публічних зарядних станцій в США. Від домашньої мережі заправити батареї електроенергією можна набагато дешевше.

Електричний GMC Hummer EV здатний проїхати на одному заряді акумулятора до 530 км. Подібні характеристики забезпечує батарея номінальною ємністю 246 кіловат-годин.

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Американському журналісту Кайлу Коннеру знадобилося 2 години 32 хвилини, щоб поповнити запас акумулятора з нуля до ста відсотків за допомогою зарядної станції потужністю 350 кіловат. При цьому в процесі зарядки втрати становили близько п'яти відсотків. Враховуючи, що вартість кіловат-години електроенергії на дорожніх станціях у США становить 0,43 долара, американець витратив на повну зарядку "Хаммера" 96,3 долара. І це до сплати податків.

Після всіх зборів вартість заряду перевищила 100 доларів. При цьому для власників картки Electrify America Pass+, обслуговування якої коштує чотири долари на місяць, вартість заряджання батарей Hummer EV знижується до 69,4 долара. Крім того, у США є станції, які стягують плату за час заряджання. На таких пристроях зарядити електричний пікап можна за 50 і 37 доларів, залежно від наявності тієї самої карти. Але це за умови, що потужність станції становитиме максимальні 350 кіловат.

У домашніх умовах зарядити батареї «Хаммер» можна значно дешевше. За середнього в США тарифу на електроенергію в розмірі 0,13 долара за кіловат, повна зарядка акумулятора автомобіля коштуватиме 28 доларів. А в таких штатах, як Колорадо, де діють знижені ставки на електроенергію, зарядити Hummer EV можна лише за 16 доларів.

В Україні мінімальна ціна електроенергії, як що вона не відключена, складає 0,039 долара за кіловат. Отже, зарядити електромобіль в нашій країні наразі можна у десять разів дешевше ніж у США. Втім, враховуючи масштаби руйнувань в українських електричних мережах, суттєве зростання вартості електроенергії для населення найближчим часом навряд чи когось здивує.