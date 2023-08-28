Електропікап GMC Hummer EV перетворили на двоповерховий котедж на колесах. Проект реалізувала компанія EarthCruiser.

Могутній пікап GMC Hummer EV перетворили на двоповерховий котедж на колесах. Відроджений у вигляді електромобіля Hummer є одним з найбільш вражаючих варіантів для їзди бездоріжжям вже в заводському вигляді.

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Модель GMC адаптована до руху по пересіченій місцевості і пригод вдалині від цивілізації, а з додатковим комплектом EarthCruiser пікап зовсім перетворився на справжнісінький котедж на колесах з двома поверхами, розкішним оздобленням і багатим оснащенням. Вартість модуля EarthCruiser не повідомляється.

Традиційно для подібних проектів, які перетворюють пікап на кемпер, для розміщення житлового модуля використовується вантажний відсік. Силами фахівців EarthCruiser був розроблений стильний вуглепластиковий «будинок», який має підйомний дах, що істотно збільшує простір усередині.

За рахунок того, що модуль встановлюється поверх даху автомобіля, двоспальне ліжко виявляється на ньому і не забирає місця у житловому відсіку. В оснащення включено набір побутової техніки, душ, розетки на 120 і 12 вольт, спеціальне місце для зберігання речей та навіть вбудований туалет.

Бортова сонячна батарея потужністю 605 ват разом із літієвою батареєю ємністю шість кіловат-година забезпечує приблизно сім днів автономної роботи бортової електроніки, включаючи холодильник. Заявлено, що новий модуль буде доступний для замовлення в 2024 році - на будинок на колесах можна перетворити будь-яку модифікацію GMC Hummer EV.