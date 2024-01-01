Армійським розвідникам потрібні не тільки броньовики

Техніку в кількості 20 одиниць для армійських розвідників передав благодійний фонд MK Foundation. Машини будуть використовуватися захисниками для виконання логістичних завдань на безпосередньо як у смузі бойових дій, так і в логістиці забезпечення.

У таких підрозділах пущені в дію не лише броньовики International MaxxPro, GYURZA чи американські "Хамві" (HMMWV), що мають свої бойові задачі, але й цивільні автівки. Отримані бусики Volkswagen T5 не менш важливі. Вони швидкі та маневрові, доставляють вантажі, використовуються як пересувні ремонтні майстерні й медеваки, а головне, не настільки помітні, як велика техніка.

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"Через високе застосування противником скидів з дронів, ми дуже потребуємо малогабаритну колісну техніку, зокрема буси", – зазначає командир роти безпілотних розвідувально-ударних комплексів ГУР з позивним Spero. Кілька автівок фонду підуть саме в його підрозділ.

Бойовим підрозділам потрібна не тільки бойова техніка, але й логістична. Фото: MK Foundation

Це не спортивний болід, але й не черепаха. Маючи 140 кінських сил, фургон набирає сотню за 12,2 сек. Тут стоїть дизельний економний двигун, що у змішаному циклі споживає 7,4 л на 100 кілометрів пробігу.

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У заміському циклі на дорогах з твердим покриттям на таку відстань він бере ще менше – лише 6,2 л. Для логістичних завдань такий показник дуже вигідний.

"Волонтери відіграють у цій війні величезну роль, вони забезпечують армію потрібними їй компонентами: транспорт, дрони, і це можна перераховувати нескінченно. Якби не було волонтерів, було б важко", – каже білоруський доброволець на псевдо "Янкі".