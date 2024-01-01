Армейским разведчикам нужны не только броневики

Технику в количестве 20 единиц для армейских разведчиков передал благотворительный фонд MK Foundation. Машины будут использоваться защитниками для выполнения логистических задач как в полосе боевых действий, так и в логистике обеспечения.

В таких подразделениях пущены в дело не только броневики International MaxxPro, GYURZA или американские "Хамви" (HMMWV), имеющие свои боевые задачи, но и гражданские машины. Полученные бусики Volkswagen T5 не менее важны. Они быстрые и маневренные, доставляют грузы, используются как передвижные ремонтные мастерские и медэваки, а главное, не столь заметны, как большая техника.

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"Из-за высокого применения противником сбросов с дронов, мы очень нуждаемся в малогабаритной колесной технике, в частности бусах", – отмечает командир роты беспилотных разведывательно-ударных комплексов ГУР с позывным Spero. Несколько автомобилей фонда пойдут именно в его подразделение.

Боевым подразделениям нужна не только боевая техника, но и логистическая. Фото: MK Foundation

Это не спортивный болид, но и не черепаха. Имея 140 лошадиных сил, фургон набирает сотню за 12,2 сек. Здесь стоит дизельный экономный двигатель, что в смешанном цикле потребляет 7,4 л на 100 километров пробега.

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В загородном цикле на дорогах с твердым покрытием на такое расстояние он берет еще меньше – всего 6,2 л. Для логистических задач такой показатель очень выгоден.

"Волонтеры играют в этой войне огромную роль, они обеспечивают армию нужными ей компонентами: транспорт, дроны, и это можно перечислять бесконечно. Если бы не было волонтеров, было бы трудно", – говорит белорусский доброволец под псевдонимом "Янки".