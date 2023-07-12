Нові пропозиції Республіканської партії спрямовані на те, щоб заборонити армії США отримувати бойові та небойові електромобілі.

Прагнення Пентагону електрифікувати армію США може зіткнутися з серйозними перешкодами в найближчому майбутньому. Новий звіт розкриває зміст кількох пропозицій Республіканської партії, спрямованих на обмеження досліджень і розробок електромобілів для збройних сил США.

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Поправка, внесена конгресменом Скоттом Перрі від Пенсільванії, передбачає припинення фінансування розробок у сфері «електромобілів, зарядки електромобілів або фотоелектричних технологій».

Минулого року в Кліматичній стратегії армії США були перераховані небезпеки подальшого використання викопного палива в зонах бойових дій та можливі рішення. Щоб протистояти небезпеці, армія планує створити парк повністю електричних нетактичних транспортних засобів до 2035 року та повністю електричні тактичні транспортні засоби до 2050 року.

Незважаючи на те, що електромобілі можуть бути непомітними на полі бою, вони можуть генерувати електромагнітні поля для виявлення ворогами за допомогою сенсорного обладнання. Отже, згідно зі звітом, електрифікація може бути практичною лише для транспортних засобів підтримки.