Новые предложения Республиканской партии направлены на то, чтобы запретить армии США получать боевые и небоевые электромобили.

Стремление Пентагона электрифицировать армию США может столкнуться с серьезными препятствиями в ближайшем будущем. Новый отчет раскрывает содержание нескольких предложений Республиканской партии, направленных на ограничение исследований и разработок электромобилей для вооруженных сил США.

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Поправка, внесенная конгрессменом Скоттом Перри от Пенсильвании, предусматривает прекращение финансирования разработок в сфере электромобилей, зарядки электромобилей или фотоэлектрических технологий.

В прошлом году в Климатической стратегии армии США перечислены опасности дальнейшего использования ископаемого топлива в зонах боевых действий и возможные решения. Чтобы противостоять опасности, армия планирует создать парк полностью электрических нетактических транспортных средств к 2035 году и полностью тактические транспортные средства к 2050 году.

Несмотря на то, что электромобили могут быть незаметны на поле боя, они могут генерировать электромагнитные поля для обнаружения врагами с помощью сенсорного оборудования. Следовательно, согласно отчету, электрификация может быть практической только для транспортных средств поддержки.