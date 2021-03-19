У 1970-х це був найкрутіший спосіб кататись зі сніжної гірки на стилі. Сьогодні ж це колекційний скарб.

Скібоб – це лижний транспорт, також відомий, як сніговий велосипед. У 1970 році швейцарська компанія Arova спільно з Porsche випустила обмежену серію скібобів з особливою конструкцією та дизайном. Снігобайки можна було купити у дилерів Porsche за ціною 653 німецькі марки.

Arova-Porsche 212 відрізнявся від класичних скібобів своїм корпусом, виготовленим зі зміцненого скловолокном пластику. Цей корпус був сконструйований таким чином, що міг вмістити всі кріплення скібоба. Кермо, рукав керма, передні (керовані) лижі та “великі ноги” (маленькі лижі для ніг) вміщувались під розкладну лавку. Задні лижі боба можна було скласти під корпус.

У розібраному вигляді скібоб легко вміщувався у невеличкий багажник Porsche. Іншими особливостями спортивного обладнання були гідравлічні амортизатори для передніх і задніх лиж, а також можливість взяти з собою пасажира, завдяки довгому сидінню. Arova Porsche 212 був запропонований у двох кольорах (блакитному та криваво-помаранчевому), при цьому помаранчеві екземпляри мали лімітований тираж. Виробництво Arova-Porsche 212 було припинено, після випуску кількох сотень примірників.

Сьогодні помаранчеві скібоби вважаються особливо раритетними і є бажаним надбанням для колекціонерів. На eBay за один такий снігобайк в ідеальному стані продавець просить майже 15 тисяч доларів. А у США на аукціон виставлено скромніший блакитний скібоб зі слідами вжитку. Оціночна вартість лоту – 2 – 2,5 тисячі доларів, а найвища ставка на момент написання статті становить 300 доларів; до закінчення аукціону залишилось 6 днів.

Фото: скібоб Arova-Porsche 212 / RM Sothebys