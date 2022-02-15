Це може бути чудовим стартом кар'єри.

“Ультрарозкішний британський автомобільний бренд запропонує учням, випускникам і стажерам понад 40 нових можливостей для початку кар'єри”, повідомляє Aston Martin.

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Як можна здогадатись, стажування чи перший досвід роботи в Aston Martin може бути чудовою можливістю та пунктом резюме, навіть якщо людина не продовжить свою кар’єру в компанії, після закінчення випробувального періоду. Заявки від кандидатів на стажування приймаються лише до 28 лютого 2022 року. Кандидати, які мають пройти різні рівні оцінювання, будуть розподілені по місцях до літа цього року.

Група Aston Martin Lagonda також шукає спеціалістів у сфері електричних та гібридних силових установок, кузову, електрообладнання та шасі (Electric & Hybrid Powertrain, Body, Electrical and Chassis) на оплачувані вакансії – їх 10. Стажери ж можуть претендувати на роботу у відділах експлуатації запчастин, якості, розробки кузова або виробництва. Для стажування випускників профільних ВНЗ передбачено 20 вакансій, ще 18 – для студентів.

Дворічна програма дозволяє аспірантам змінювати різні сфери бізнесу, оскільки програма випускників Aston Martin розділена між технічними або професійними кар’єрними шляхами. Стажери можуть входити в компанію через різні відділи, тоді як студенти можуть приєднатися до відділів з експлуатації запчастин, якості, розробки кузова чи виробництва.

Фото: Aston Martin відкрив вакансії для молодих спеціалістів / Aston Martin