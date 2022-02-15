Это может быть отличным стартом карьеры.

"Ультрароскошный британский автомобильный бренд предложит ученикам, выпускникам и стажерам более 40 новых возможностей для начала карьеры", сообщает Aston Martin.

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Как можно догадаться, стажировка или первый опыт работы в Aston Martin может быть прекрасной возможностью и пунктом в резюме, даже если человек не продолжит свою карьеру в компании после окончания испытательного периода. Заявки от кандидатов на стажировку принимаются только до 28 февраля 2022 года. Кандидаты, которые должны пройти разные уровни оценивания, будут распределены по местам до лета этого года.

Группа Aston Martin Lagonda также ищет специалистов в сфере электрических и гибридных силовых установок, кузова, электрооборудования и шасси (Electric & Hybrid Powertrain, Body, Electrical and Chassis) на оплачиваемые вакансии – их 10. Стажеры могут претендовать на работу в отделах эксплуатации запчастей, качества, разработки кузова или производства. Для стажировки выпускников профильных вузов предусмотрено 20 вакансий, еще 18 – для студентов.

Двухлетняя программа позволяет аспирантам менять разные сферы бизнеса, поскольку программа выпускников Aston Martin разделена между техническими или профессиональными карьерными путями. Стажеры могут входить в компанию через разные отделы, тогда как студенты могут присоединиться к отделам по эксплуатации запчастей, качеству, разработке кузова или производству.

Фото: Aston Martin открыл вакансии для молодых специалистов / Aston Martin