2021 год оказался чрезвычайно успешным для производителя суперкаров, поэтому в Маранелло раскошелились на премии.

Единовременная премиальная выплата обусловлена рекордными продажами по итогам прошлого года – компания реализовала 11 155 суперкаров.

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В 2021 году продажи Ferrari выросли на 22%, по сравнению с 2020 годом и на 10% по сравнению с 2019-м. Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составит около 1,65–1,7 миллиарда евро.

По данным Reuters, спрос на Ferrari достиг самого высокого уровня за всю историю. Некоторым клиентам придется ждать свои суперкары более года, а книга заказов на 2022 год уже почти полностью сформирована.

В этом году Ferrari начнет масштабную электрификацию своей линейки, стратегия развития будет презентована 16 июня. Также в 2022 году итальянский автопроизводитель готовит две премьеры – кроссовера Purosangue и пока безымянной модели. В то же время постепенно уменьшается объем производства суперкаров с двигателями V12.