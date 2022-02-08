2021 рік виявився надзвичайно успішним для виробника суперкарів, тож у Маранелло розщедрились на премії.

Одноразова преміальна виплата обумовлена ​​рекордними продажами за підсумками минулого року – компанія реалізувала 11 155 суперкарів.

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У 2021 році продажі Ferrari зросли на 22%, у порівнянні з 2020 роком та на 10% у порівнянні з 2019-м. Прибуток компанії, до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) складе близько 1,65–1,7 мільярда євро.

За даними Reuters, попит на Ferrari досяг найвищого рівня за всю історію. Деяким клієнтам доведеться чекати свої суперкари більш як рік, а книга замовлень на 2022 рік вже майже повністю сформована.

Цього року Ferrari розпочне масштабну електрифікацію своєї лінійки, стратегію розвитку буде презентовано 16 червня. Також у 2022 році італійський автовиробник готує дві прем’єри – кросовера Purosangue та поки що безіменної моделі. Водночас поступово зменшується обсяг виробництва суперкарів з двигунами V12.