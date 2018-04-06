Бойовий болід створений для участі у змаганнях FIA World Rallycross Championship - Чемпіонаті світу з раллі-кросу.

14 квітня у Барселоні розпочнеться перший етап Чемпіонату світу з раллі-крос. За тиждень до старту змагань команда GC Kompetition показала свої бойові боліди, створені Prodrive.

Молодий чемпіонат також відомий під назвою World RX або WRX. Він був започаткований у 2014 році. Перегони тут не менш видовищні, ніж у старшій серії WRC.

Інженери Prodrive узяли за основу Renault Megan RS та кардинально перекроїли хетчбек, аби підготувати шалений болід, здатний набирати першу сотню за 2 секунди. Для цього Prodrive навіть створила власний дволітровий турбований двигун, що має потужність у 600 к.с. Він працює у зв’язці з п'ятиступінчатою секвентальною коробкою передач від Xtrac.

Підвіска Megan RS RX має принципову відмінність від інших автомобілів, що виступають у змаганнях. Замість традиційних стійок Макферсон Prodrive застосував схему з подвійними ричагами, що доповнені спеціальними амортизаторами Ohlins.

Prodrive також використала особливу систему гальм: супорти розміщені на коробці передач спереду. Подібну схему використовували автомобілі Jaguar 60-х років. Таке рішення дозволило знизити вагу автомобіля, так само, як використання надлегких колісних дисків від OZ.

Новий Renault Megane RS RX представили на треку Silverstone. Він стане одним з семи автомобілів, що будуть змагатися у чемпіонаті World Rallycross цього року.

Фото: Renault Megane RS RX від Prodrive / GC Kompetition

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