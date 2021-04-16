Audi анонсувала новий загадковий електромобіль сімейства e-tron. Новинку представлять на автосалоні в Шанхаї

Audi опублікувала тизер чергового електромобіля з лінійки e-tron, світова прем'єра якого відбудеться 19 квітня в рамках Шанхайського автосалону.

Читайте також: Audi припинила розробку двигунів внутрішнього згоряння

Деталі майбутньої новинки автовиробник тримає в секреті, проте вже зараз марка пропонує частково поглянути на екстер'єр майбутнього електрокара.

На представленому зображенні можна розглянути передню частину кузова майбутнього електрокара. Він отримає повністю закриту радіаторну решітку з чорною окантовкою і масивними металевими повітрозабірниками. Також новинка відрізняється подовженим капотом, вузькою головною оптикою і двоколірними колісними дисками. За ними проглядаються гальмівнимі супорта червоного кольору.

Зовні майбутній електромобіль віддалено нагадує спортивне купе e-tron GT. Однак опубліковане зображення не дає чіткого уявлення про те, який кузов отримає загадкова модель. Відомо, що компанія працювала над новою електричної архітектурою Premium Platform Electric, яка ляже в основу майбутніх «зелених» універсалів, кросоверів, а також спортбека і позашляховиків марки. Не виключено, що прототип анонсованого e-tron побудують саме на цій платформі.

Більше подробиць про новинку стане відомо після повноцінного дебюту загадкового Audi e-tron який відбудеться 19 квітня в рамках Шанхайського автосалону.