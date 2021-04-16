Audi анонсировала новый загадочный электромобиль семейства e-tron. Новинку представят на автосалоне в Шанхае.

Audi опубликовала тизер очередного электромобиля линейки e-tron, мировая премьера которого состоится 19 апреля в рамках Шанхайского автосалона.

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Детали будущей новинки автопроизводитель держит в секрете, однако уже сейчас марка предлагает частично взглянуть на экстерьер будущего электрокара.

На представленном изображении можно рассмотреть переднюю часть кузова будущего электрокара. Он получит полностью закрытую радиаторную решетку с черной окантовкой и массивными металлическими воздухозаборниками. Также новинка отличается удлиненным капотом, узкой головной оптикой и двухцветными колесными дисками. За ними просматриваются тормозные суппорты красного цвета.

Внешне будущий электромобиль отдаленно напоминает спортивное купе e-tron GT. Однако опубликованное изображение не дает четкого представления о том, какой кузов получит загадочная модель. Известно, что компания работала над новой электрической архитектурой Premium Platform Electric, которая ляжет в основу будущих “зеленых” универсалов, кроссоверов, а также спортбэка и внедорожников марки. Не исключено, что прототип анонсированного e-tron построят именно на этой платформе.

Больше подробностей о новинке станет известно после полноценного дебюта загадочного Audi e-tron который состоится 19 апреля в рамках Шанхайского автосалона.