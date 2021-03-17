В Ингольштадте готовятся к будущему, в котором на автомобилях Audi не будет шильдиков TSI, TFSI и TDI.

Маркус Дюсман – руководитель Audi, рассказал немецкому изданию Automobilewoche, что новые двигатели внутреннего сгорания больше не разрабатываются. Существующие бензиновые и дизельные моторы будут обновлять для соответствия экологическим нормам.

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В дальнейших планах Audi лишь выпуск “и-тронов”, которые со временем заменят всю существующую модельную линейку бренда. Существующие ДВС продержатся на конвейере еще какое-то время и даже будут обновлены к экологическому стандарту Евро-7, который собираются ввести в ЕС в середине десятилетия. Однако разработка новых двигателей внутреннего сгорания в Audi прекращается.

Решение Audi будет иметь последствия для всего концерна Volkswagen, поскольку именно этот бренд играет ведущую роль в исследованиях и разработках всей группы. Ранее Маркус Дюсман говорил, что Audi планирует стать компанией, выпускающей исключительно электромобили, к 2035 году.

Первым должен быть удален из линейки мощный мотор W12 – последней моделью Audi с этим агрегатом станет роскошный седан A8 L Horch. Вслед за ним пойдет V10 от спорткаров Audi R8, однако он может остаться в составе гибридной силовой установки для преемника Lamborghini Huracan.