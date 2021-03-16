Искусственный интеллект, голосовой помощник с "лицом", распознавание естественной речи, бортовой интернет 5G и множество обновленных технологий будут делать передвижение в автомобилях баварской марки цифровым и комфортным.

“То, что началось 20 лет назад с введения поворотной “шайбы” и цифрового дисплея, теперь является всеобъемлющим, интеллектуальным, мультисенсорным устройством, способным подстраиваться под пользователя. Именно это представляет новый BMW iDrive. Теперь с автомобилем BMW можно вести настоящий диалог живым, естественным языком. BMW iDrive 8 стал более интуитивным, персонализированным и вдохновляющим, но также чарующим на эмоциональном уровне” – описывает новый мультимедийный комплекс баварский производитель.

Также интересно: Honda Legend стал первым серийным автомобилем с автопилотом третьего уровня

Новое поколение системы iDrive распознает часто используемые команды и запоминает настройки, самообучается на них и впоследствии дает подсказки для простой активации функций.

В новой версии iDrive разработчики отказались от двух раздельных экранов в пользу цельного изогнутого дисплея BMW Curved Display, который объединяет панель приборов диагональю 12,3 дюйма и основной мультимедийный экран с диагональю 14,9 дюйма. Оба экрана имеют антибликовое покрытие, а количество кнопок и переключателей в новой версии iDrive уменьшено почти вдвое. В придачу есть еще и проекционный дисплей с оптимизированной графикой.

Новый iDrive поддерживает три режима отображения информации на выбор пользователя: Drive, Focus или Gallery. Первый предполагает концентрацию на ездовых указателях и позволяет выбирать информацию, которую водитель желает видеть на дисплее. Режим Focus наиболее подробно демонстрирует данные о ситуации на дороге. Режим Gallery обеспечивает лишь необходимый минимум информации о вождении, сосредотачиваясь на визуально-эмоциональной составляющей. При этом, по желанию можно убрать все визуальные украшения и установить отражение чистой панели приборов с простыми указателями.

Цифровой помощник BMW Intelligent Personal Assistant может управлять климат-контролем, атмосферной подсветкой салона, воспроизведением музыки, открытием и закрытием боковых окон, затемнением панорамной крыши, активацией систем помощи водителю и другими функциями. Ассистент не только воспринимает прямую речь, но и сам отвечает голосом. Он может учиться новым функциям, благодаря обновлению “по воздуху”.

Фото: BMW iDrive 8 / BMW

Технология Great Entrance Moments предназначена для создания эмоционального настроя владельца. Она приветствует владельца светом при приближении к автомобилю. На расстоянии около трех метров в салоне загорается приглушенный свет, ниши дверных ручек начинают подсвечиваться, снимается блокировка дверей и раскладываются боковые зеркала заднего вида.

Первой серийной моделью с комплексом iDrive 8 станет электрический кроссовер iX, после которого систему получит седан i4 – обе электрические новинки появятся на рынке уже в этом году. Постепенно новый комплекс появится и на других моделях BMW, не только электрических.