Штучний інтелект, голосовий помічник з "обличчям", розпізнавання природньої мови, бортовий інтернет 5G та безліч оновлених технологій робитимуть пересування у автомобілях баварської марки цифровим і комфортним.

“Те, що почалося 20 років тому із введення поворотної “шайби” та цифрового дисплея, тепер є всеосяжним, інтелектуальним, мультисенсорним пристроєм, здатним пристосовуватись під користувача. Саме це представляє новий BMW iDrive. Тепер із автомобілем BMW можна вести справжній діалог живою, природньою мовою. BMW iDrive 8 став більш інтуїтивним, персоналізованим та надихаючим, але також чаруючим на емоційному рівні” – описує новий мультимедійний комплекс баварський виробник.

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Нове покоління системи iDrive розпізнає часто використовувані команди і запам’ятовує налаштування, самонавчається на них і згодом дає підказки для простої активації функцій.

У новій версії iDrive розробники відмовилися від двох роздільних екранів на користь суцільного вигнутого дисплея BMW Curved Display, який об'єднує панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма і основний мультимедійний екран з діагоналлю 14,9 дюйма. Обидва екрани мають покриття антивідблиску, а кількість кнопок і перемикачів в новій версії iDrive зменшена майже вдвічі. На додачу є ще й проекційний дисплей з оптимізованою графікою.

Новий iDrive підтримує три режими відображення інформації на вибір користувача: Drive, Focus або Gallery. Перший передбачає концентрацію на їздових покажчиках і дозволяє обирати інформацію, яку водій бажає бачити на дисплеї. Режим Focus найбільш докладно демонструє дані про ситуацію на дорозі. Режим Gallery забезпечує лише необхідний мінімум інформації про водіння, зосереджуючись на візуально-емоційній складовій. При цьому, за бажанням можна прибрати усі візуальні прикраси і встановити відображення чистої панелі приладів з простими покажчиками.

Цифровий помічник BMW Intelligent Personal Assistant може керувати клімат-контролем, атмосферним підсвічуванням салону, відтворенням музики, відкриттям і закриттям бічних вікон, затемненням панорамного даху, активацією систем допомоги водієві та іншими функціями. Асистент не лише сприймає пряму мову, а й сам відповідає голосом. Він може навчатися новим функціям, завдяки оновленню “по повітрю”.

Фото: BMW iDrive 8 / BMW

Технологія Great Entrance Moments призначена для створення емоційного настрою власника. Вона вітає власника світлом при наближенні до автомобіля. На відстані близько трьох метрів у салоні загоряється приглушене світло, ніші дверних ручок починають підсвічуватися, знімається блокування дверей і розкладаються бічні дзеркала заднього виду.

Першою серійною моделлю з комплексом iDrive 8 стане електричний кросовер iX, після якого систему отримає седан i4 – обидві електричні новинки з’являться на ринку вже цього року. Поступово новий комплекс з'явиться і на інших моделях BMW, не лише електричних.