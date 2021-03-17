В Інгольштадті готуються до майбутнього, в якому на автомобілях Audi не буде шильдиків TSI, TFSI та TDI.

Маркус Дюсман – керівник Audi, розповів німецькому виданню Automobilewoche, що нові двигуни внутрішнього згоряння більше не розробляються. Існуючі бензинові і дизельні мотори будуть оновлювати для відповідності екологічним нормам.

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У подальших планах Audi лише випуск “і-тронів”, які з часом замінять усю існуючу модельну лінійку бренду. Існуючі ДВЗ протримаються на конвеєрі ще якийсь час і навіть будуть оновлені до екологічному стандарту Євро-7, який збираються ввести в ЄС в середині десятиліття. Однак розробка нових двигунів внутрішнього згорання в Audi припиняється.

Рішення Audi матиме наслідки для усього концерну Volkswagen, оскільки саме цей бренд грає провідну роль в дослідженнях і розробках всієї групи. Раніше Маркус Дюсман говорив, що Audi планує стати компанією, яка випускає виключно електромобілі, до 2035 року.

Першим має бути видалений з лінійки потужний мотор W12 – останньою моделлю Audi з цим агрегатом стане розкішний седан A8 L Horch. Слідом за ним піде V10 від спорткарів Audi R8, однак він може залишитись у складі гібридної силової установки для наступника Lamborghini Huracan.